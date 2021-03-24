رياضة

أحدهم سعيد باللعب مع ليونيل ويحلم ب...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 13:57 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 15:05 GMT

أحدهم سعيد باللعب مع ليونيل ويحلم بمحمد صلاح.. "شبيه ميسي" في مصر يسعد أطفالا أيتاما (صور)

مع أنهم لم يقابلوا ليونيل ميسي الحقيقي إلا أن التشابه العجيب بين الشاب المصري إسلام بطاح ولاعب نادي برشلونة الإسباني جعل أطفالا يقيمون في دار لرعاية الأيتام في

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المصدر: رويترز

مع أنهم لم يقابلوا ليونيل ميسي الحقيقي إلا أن التشابه العجيب بين الشاب المصري إسلام بطاح ولاعب نادي برشلونة الإسباني جعل أطفالا يقيمون في دار لرعاية الأيتام في مدينة الزقازيق المصرية يلتفون حول بطاح وهم سعداء للغاية، بغض النظر عن كونه ميسي الحقيقي أم مجرد شبيه.

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شعر بطاح (27 عاما) بسعادة غامرة عندما رأى الإثارة التي أحدثها وجوده في المكان ورأى الأطفال يتعاملون معه كأنه اللاعب الأرجنتيني حتى أنه ارتدى قميص نادي برشلونة وشارك في مباراة لكرة القدم مع الأطفال الأيتام.

شبيه ميسي مع أطفال أيتام في مصر

وقال بطاح ”والله أنا في الفترة الأخيرة من أول ما بدأت إن أنا أربي دقني (أُطلق لحيتي) وكده، بدأ صحابي يقولوا لي إن أنت فيك شبه من ميسي أو كده، فلما سبت (تركت) دقني طبعا تكبر أكتر الشبه زاد معايا“.

وأضاف: ”يعني الفرحة دي حاجة في القلب كده، لما الواحد جه هنا حسيت بفرحة يعني مفيش بعدها يعني، وفرحة الأطفال الصغيرين بالشبه اللي ما بيني وما بين ميسي لما أنا دخلت عليهم كده الملعب كانت حاجة ما شاء الله يعني، مش عاوز أقولكوا يعني، ده اللي بيفرح واحد ده ربنا بيبارك له وربنا هو اللي بيجازيه، فأنا حبيت إن أنا أشاركهم في العمل ده والله يا جماعة“.

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ومن بين الأطفال الذين لعبوا كرة القدم مع بطاح كان عمار عشري الذي قال ”أنا كنت بأحلم إن أنا أشوف ميسي ومحمد صلاح. فالنهاردة ميسي شفته وبيلعب معاي كورة. أنا عايز أشوف محمد صلاح يلعب معايا كورة“، في إشارة إلى المصري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

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