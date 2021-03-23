اتهمته بالتربص.. قناة الأهلي تهاجم حسام البدري مدرب منتخب مصر (فيديو)‎

وجه الإعلامي أحمد سمير المذيع في قناة ”الأهلي“ هجومًا لاذعًا ضد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بسبب إصراره على اصطحاب أيمن أشرف مدافع الفريق إلى كينيا، رغم استمرار إصابته.

ويلعب منتخب مصر ضد كينيا في الجولة الخامسة ضمن تصفيات أمم أفريقيا، يوم الخميس المقبل.

وقال سمير خلال برنامج“السادسة“ على قناة الأهلي:“لا أحب الحديث عن نظرية المؤامرة، ولكن الأهلي أبلغ الجهاز الفني لمنتخب مصر بإصابة أيمن أشرف، وأنه لا يجوز انضمامه، إلا أنه كان هناك إصرار غريب بتواجد اللاعب في المعسكر“.

وأضاف:“لماذا الإصرار من جانب حسام البدري على سفر أيمن أشرف إلى كينيا رغم معاناته من الإصابة، رغم أن هناك لاعبين أعلنوا شفهيًا أنهم مجهدون وتم الاستماع لهم، ولم يطلب منهم تقارير أو أشعات، ولم يتكلم أحد معهم“.

وتابع:“اللاعب التزم في المعسكر، قبل أن يؤكد الجهاز الطبي إصابته، ولكن هناك حالة من التربص والعناد بلاعبي الأهلي، فالجميع يعلم أن علي معلول، ومحمود وحيد، مصابان، والثنائي سيغيب لمدة شهر أو أكثر، واضطر الأهلي لمشاركة أيمن أشرف رغم عدم جاهزيته بشكل كامل أمام فيتا كلوب في مباراة الإياب، فلماذا الإصرار على ضمه للمنتخب“.

وواصل:“تم التأكد من إصابة أيمن أشرف ولكن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، أصر بشكل غريب على إشراك اللاعب في التدريبات، واصطحابه رغم أن لقاء كينيا لن تحتاج فيه إلى اللعب بالتشكيلة الأساسية“.

واختتم سمير كلامه متسائلًا:“هل هناك نية لتعطيل مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟ وهناك علامة استفهام لا أجد لها إجابة هنا في قناة النادي الأهلي“.

ووصلت بعثة المنتخب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، استعدادًا للمباراة التي تقام، يوم الخميس المقبل، أمام كينيا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف وحيد عن منتخب جزر القمر، ويملك نفس الرصيد الفراعنة.

ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بنقطة واحدة.