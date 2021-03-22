مدير أعمال حمدو الهوني نجم الترجي يكشف أسباب صعوبة انتقاله للأهلي أو الزمالك (فيديو)

كشف محمد جيلاني، مدير أعمال الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، حقيقة التقارير التي تحدثت عن اقتراب اللاعب من الانضمام لناديي الأهلي أو الزمالك، في ظل تقارير أشارت إلى دخول مسؤولي الناديين في مفاوضات متقدمة لضمه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولفت الهوني الأنظار له بشدة، بعدما سجل هدف فوز فريقه ضد الزمالك، في رابع جولات مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليضمن تأهل الترجي إلى ربع النهائي.

وقال جيلاني، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”الهوني كان تم عرضه من قبل على الأهلي والزمالك خلال فترة احترافه في البرتغال، وكان يريد خوص تجربة احتراف في أفريقيا، وتربطني علاقة قوية بوكيل حمدي الليبي المباشر، وهذا الكلام من عام ونصف العام، وعرضته على الأهلي بالفعل، ووقتها كان محمد فضل مدير التعاقدات بالفريق الأحمر، وأيضًا على الزمالك، ولكن لم يعط أحد أي اهتمام، ولم يقبلوا حتى متابعته“.

وأضاف: ”في الأهلي تواصلت مع محمد فضل، ولكن لم يهتم نهائيًا، وتحدثت مع الكابتن حسام غالي، وهو الوحيد الذي اهتم وقال لي، إن هذا اللاعب سيكون إضافة كبيرة، ولكن وقتها كان ترك الأهلي، وانتقل لمنصبه الإداري في نادي الجونة“.

وتابع: ”وبعد 6 أشهر بدأ اللاعب يتألق مع الترجي في كأس العالم للأندية، وبدأت الأنظار تتجه له بقوة، ووقتها الصفقة لم تكن ستتجاوز 700 ألف يورو له ولناديه“.

وأشار إلى أن هناك اتصالات حدثت في الموسم الماضي، من جانب الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكن الهوني فضّل البقاء مع الترجي، وتم تجديد عقده، ووضع شرط جزائي فيه قيمته 3.5 مليون دولار، موضحًا: ”الموضوع الآن أصبح صعبًا جدًا للأهلي أو الزمالك، واللاعب موجود مع الترجي حتى 2023، وهذا الرقم لن يدفعه أي من الناديين. وبدأت -أيضًا- أندية كبيرة خليجية تهتم به، وبالتأكيد هذا الرقم مع أندية الخليج شيء عادي ولكنه صعب على الأندية المصرية“.

ونجح الدولي الليبي في إحراز 12 هدفًا مع الترجي التونسي هذا الموسم، في جميع البطولات.