طارق حامد نجم الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عرضا من الشارقة الإماراتي

رد طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى الشارقة الإماراتي، خلال الميركاتو المقبل.

وترددت أنباء عن تلقي النجم عرضًا من نادي الشارقة للرحيل عن الزمالك بداية من الموسم المقبل.

ونقل الموقع الرسمي لنادي الزمالك على لسان طارق حامد نفيه لهذه التقارير، مؤكدا أنه لم يتحدث معه أي مسؤول بالنادي الإماراتي لضمه.

وأضاف: ”تركيزي ينصب على مباريات فريقي فقط؛ من أجل تحسين النتائج الأفريقية والاستمرار على قمة الدوري المصري وحصد اللقب“.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام مولودية الجزائر، التي ستجمع بينهما يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ثم مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا تونغيت السنغالي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وتتبقى للزمالك فرصة وحيدة للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال، وهي الفوز في مباراتي مولودية الجزائر خارج أرضه، ثم تونغيت في الجولة الأخيرة على استاد القاهرة، بشرط فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة.

وكان حامد قد انضم للزمالك قادما من سموحة في موسم 2014/2015.