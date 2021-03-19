بعد تجاهل رئيس الزمالك الحديث عن الأمر.. من اتخذ قرار رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون؟ ‎

أثار اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة نادي الزمالك المصري، الجدل بعد رفضه الإجابة على سؤال أسباب رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن تدريب الفريق الأول، وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون، ومن هو صاحب القرارين.

وعقد اللواء عبدالعزيز مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس الخميس بمقر نادي الزمالك، بحضور المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ونفى وجود خلافات بين أعضاء اللجنة بسبب رحيل باتشيكو كما صرح بعض الإعلاميين، بوجود خلافات بينه وبين إبراهيم عبدالله عضو اللجنة، وذللك بعد الخسارة من الترجي التونسي على إستاد القاهرة.

ورفض عبدالعزيز الإجابة على السؤال الأهم الذي شغل الوسط الرياضي المصري وهو ”من اتخذ قرار رحيل باتيشكو وعودة كارتيرون؟“، وهو ما أثار جدلا كبيرًا خاصة بعد رفضه السماح للصحفيين بطرح الأسئلة، والاكتفاء بسرد وقائع عمل اللجنة طوال الفترة الماضية.

وكانت اللجنة رافضة طول الفترة الماضية الإجابة عن أسباب رحيل باتشيكو، وعودة كارتيرون الذي ترك الفريق في وقت قاتل قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم عاد مرة أخرى دون أي تفسير، وزاد الأمر غموضًا بعد مؤتمر الأمس، الذي رفض فيه رئيس الزمالك الإجابة على أي سؤال.

وحول كواليس هذا القرار قال الإعلامي أحمد شوبير إن طارق حشيش المدير المالي للزمالك، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، هما المسؤولان عن عودة مع كارتيرون وإقالة باتشيكو، والمستشار عماد عبدالعزيز كان رافضًا الفكرة تمامًا.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية: ”أتعجب من البيانات الصادرة عن العاملين في نادي الزمالك، وآخرها بيان طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك الذي تنصل فيه من عودة كارتيرون، رغم أن الكل يعلم أنه، وإبراهيم عبد الله هما أصحاب فكرة عودة كارتيرون ”.

وانتقد شوبير تصرفات طارق حشيش وإبراهيم عبدالله قائلا: ”الثنائي قاما بإشعال الأمور داخل الفريق ونجحا في إقناع اللجنة بضرورة رحيل باتشيكو لأن ذلك في مصلحة الفريق واللاعبين، واقتنعت اللجنة بالأمر ومررت قرار رحيل المدرب البرتغالي، وعودة كارتيرون“.

وخرج أيمن يونس عضو لجنة الكرة السابق بالزمالك، ليؤكد كلام شوبير قائلا: ”عملت لمدة 35 يومًا داخل الزمالك دون الحصول على أي صلاحيات، لأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي كانت تريد التدخل في كل شيء، وهذا هو السبب في رحيلي“.

واختتم: ”ملف فريق الكرة كان خاصًا بي ولكن فوجئت بتدخل غريب من اللجنة ما أثر بالسلب علي، ففضلت الرحيل“.

وطالب أيمن يونس من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل 3 لجان لإدارة الزمالك، الأولى تعمل في الملف الكروي، وأخرى للنادي الاجتماعي وثالثة للألعاب الفردية.

ويعيش الزمالك على صفيح ساخن بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من توديع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ليظل السؤال مطروحًا على إدارة النادي ”من اتخذ قرار رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون؟ ‎“.