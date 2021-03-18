كارتيرون يكشف سبب رحيله المفاجئ عن الزمالك وعودته مرة أخرى

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك المصري، سبب رحيله المفاجئ عن الزمالك قبل نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، وعودته بشكل مفاجئ منتصف الموسم الجاري.

وكان كارتيرون قد ترك الزمالك قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم المنصرم، ورحل لتدريب نادي التعاون السعودي، وعاد فجأة لقيادة الفريق في الأسبوع الماضي.

واستهل كارتيرون مشواره التدريبي مع الزمالك في الولاية الثانية بالخسارة أمام الترجي التونسي 1/0 على استاد القاهرة، وأصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من توديع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، بنادي الزمالك إنه عمل في أجواء صعبة مع مجلس الإدارة الماضي، ووجد تدخلات في عمله ولم يكن راضيا عما يحدث، قائلا: ”لم أكن أحظى مع الفريق بأي نوع من الدعم بسبب التدخلات“.

وأضاف: ”كنت قد وصلت لأفضل مستوى مع الزمالك ولكن اللاعبين لم يكونوا سعداء، ولم أحصل على راحة في الحديث مع اللاعبين بسبب تلك التدخلات“.

ورفض كارتيرون اتهامه بالسعي وراء الأموال عندما ترك الزمالك الموسم الماضي، قائلا: ”لم أرحل عن الفريق الأبيض بسبب الأموال، ولو كنت أنظر للناحية المادية فقط لاستمريت في التعاون، رحلت عن الزمالك بسبب وجود مشاكل“.

وحول تركه للتعاون السعودي فجأة كما فعل مع الزمالك الموسم الماضي، أجاب: ”كان هناك اتفاق بيني وبين إدارة نادي التعاون على بناء قوام الفريق على مدار موسمين، ولكن فوجئت بعد شهرين أنهم يريدون الاستغناء عني“.

وتابع: ”تحدثت مع لاعبي التعاون عن أهدافي، لكن اللاعبين لم يكونوا على أفضل مستوى“.

وأكد كارتيرون بأنه عاد إلى الزمالك من أجل بناء الفريق وتجهيزه للفترة القادمة والوصول إلى المركز الأول، مشددا على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على حصد البطولات“.

واختتم: ”سأعمل مع اللاعبين كل يوم لحين الوصول إلى الهدف المطلوب، عدت للزمالك لأن لدي خطة جديدة للمستقبل في كافة البطولات، وأشكر مجلس الإدارة على الثقة التي أولاني إياها، وإعطائي السلطة والصلاحية باختيار المعاونين واللاعبين الذين أرغب في ضمهم“.