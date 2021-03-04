ملاحظات فنية واتهامات بالمجاملة.. لماذا وصلت علاقة كهربا وموسيماني إلى طريق مسدود؟

وصلت العلاقة بين المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، ولاعبه محمود عبد المنعم ”كهربا“ إلى طريق مسدود، بعد أن أصدر الجهاز الفني لحامل لقب دوري أبطال أفريقيا قرارًا صارمًا بمعاقبة كهربا بالإيقاف لمدة شهر، وتغريمه 200 ألف جنيه.

وتحدثت التقارير عما حدث بين كهربا وموسيماني، عقب فوز الأهلي الأخير على حساب طلائع الجيش بالدوري، حيث رفض اللاعب مصافحة مدربه بسبب عدم إشراكه كأساسي في المباراة، لكن هل كانت هذه الواقعة -فقط- السبب فيما حدث بين مدرب الأهلي، ونجمه الذي كان محبوبًا ومفضلًا بالنسبة له؟ هذا ما تستعرضه (إرم نيوز) في التقرير التالي:



أزمة فنية

يبقى أساس الأزمة بين كهربا وموسيماني ”فني“ في المقام الأول، وليست تأديبية كما يردد البعض، خاصة أن موسيماني منذ اللحظة الأولى لقيادته الأهلي، وعلاقته رائعة بكهربا على المستوى الشخصي، وكان دائم الحديث معه وعنه، بطريقة جيدة في وسائل الإعلام.

وشارك كهربا تحت قيادة موسيماني، خلال 20 مباراة، وغاب عن لقاءات معدودة لا تتجاوز 5 مباريات، ولكنه تحول إلى لاعب بديل، وهو أساس ما حدث من خلاف بين الثنائي، بحسب مصدر داخل الجهاز الفني لـ“إرم نيوز“.

وأكد المصدر أن كهربا لا يقبل الجلوس بديلًا، وخاصة أن معدلاته التهديفية تسير بشكل جيد؛ فهو هداف الفريق مع محمد شريف، ولكنه فوجئ باستمرار بإبعاده عن المشاركة أساسيًا مؤخرًا، وعدم الاعتماد عليه وخاصة في بطولة كأس العالم للأندية، بالإبقاء عليه بديلًا في لقاء الدحيل القطري، ثم إشراكه في غير مركزه الأساسي كجناح أيسر في مباراة بايرن ميونخ الألماني.

وأشار إلى أن موسيماني، دائم الانتقادات لطريقة لعب كهربا في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله يتحول للاعب بديل، وما جعل المدير الفني يعقد جلسة مؤخرًا، قبل مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا ونقل له بعض الملاحظات الفنية.

وتبقى أبرز هذه الملاحظات، أن كهربا دائمًا متسرع أمام المرمى، ويهدر عدة فرص بتسرع غريب، مؤكدًا أن كهربا بالنسبة لموسيماني، لاعب أقل مهارة، ويراهن على عامل سرعته واستغلاله الكرة الثانية باستمرار، وهو ما شهد تراجعًا كبيرًا من اللاعب.

الأهلي يعلن إيقاف كهربا شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه مصري https://t.co/t1edLYrSHY pic.twitter.com/MYWptnWP8Z — إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2021



انتقادات المونديال

وما زاد الطين بلة، أن موسيماني وجه انتقادات لتصرف كهربا، عقب لقاء بايرن ميونخ بمصافحة محمد أبو تريكة نجم الأهلي الأسبق، وهو ما اعتبره اللاعب بأن مدربه تخلى عنه في هذه الأزمة التي أدت لإيقافه من جانب الاتحاد الدولي ”فيفا“ وإبعاده عن لقاء بالميراس البرازيلي.

وأكد موسيماني في المؤتمر الصحفي، قبل لقاء بالميراس، أن هذا التصرف أصاب الفريق بالإحباط، وكان يجب ألا يحدث، وهو الأمر الذي كان بمثابة إشعال لفتيل الأزمة بين موسيماني وكهربا.

اتهامات المجاملة

في المقابل ، فجر مصدر مقرب من اللاعب لـ“إرم نيوز“ مفاجأة، بأن العلاقة متوترة وليست الأزمة، خاصة بلقاء طلائع الجيش فقط، بل هناك توتر منذ فترة.

واتهم كهربا مدربه في حديث للمقربين إليه، بمجاملة النيجيري جونيور أجاي، وإعادته للتشكيل الأساسي على حسابه، وقبلها مجاملة حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية في مركز الجناح الأيسر، رغم أنه الأفضل تهديفيًا بين لاعبي الفريق الأحمر.

ووصلت العلاقة إلى طريق مسدود، خاصة أن موسيماني أبلغ إدارة الأهلي بأن كهربا لن يكون ضمن حساباته في الفترة القادمة، وهو ما دفع اللاعب لإبلاغ القلعة الحمراء برغبته في الرحيل، بل وتحدث مع وكيله بشأن إمكانية فسخ عقده، والبحث عن عرض خارج مصر للرحيل.