الأهلي يعلن إيقاف كهربا شهرًا وتغريمه 200 ألف جنيه مصري‎

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري تغريم محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن العقوبة جاءت بسبب عدم التزام اللاعب، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

سبب إيقاف كهربا‎

وكشف مصدر داخل الأهلي الأسباب الحقيقية لإيقاف كهربا، وهو الدخول في مشادة مع المدرب بيتسو موسيماني.

وكتب الإعلامي هاني حتحوت أن السبب الحقيقي هو ”خناقة“ مع موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

سبب إيقاف كهربا وتغريمه هو خناقة مع موسيماني.. التفاصيل في #الماتش بعد قليل — هاني حَتْحُوت (@HHathout) March 3, 2021

وبدأت المشادة عقب نهاية مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2/1، حيث رفض اللاعب مصافحة مدربه، وقال له:“اذهب“.

وطلب موسيماني من إدارة الأهلي معاقبة اللاعب حتى لو تم الاستغناء عنه.

مشاكل متكررة للاعب

يذكر أن كهربا انضم للأهلي في يناير العام 2020، وخاض 36 مباراة بقميص الفريق الأحمر، تمكن خلالها من تسجيل 12 هدفًا، وصناعة 5 أخرى.

وتعددت مشاكل كهربا داخل البيت الأهلاوي، حيث اشتبك خلال تدريب الفريق، في أغسطس الماضي، مع زميله محمد الشناوي حارس الفريق، ودخل في مشادة لفظية كبيرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، ليقرر النادي فرض غرامة مالية وصلت إلى مليون جنيه، هي الأكبر في تاريخ النادي.

كما اشتبك مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، في فبراير من العام المنصرم، لتقرر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم محليًا، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 8 مباريات.

هكذا كان أول لقاء يجمع بين لاعبي #الزمالك و #كهربا بعد الرحيل pic.twitter.com/VrNS7UVpvY — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 21, 2020

ودخل كهربا أيضًا في اشتباك خفيف بالأيدي مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة المصري السابق، خلال تتويج الأهلي بدرع الدوري في الموسم الماضي.

وكانت آخر مشاكل كهربا هي توجيه كلمات عنصرية إلى عبد الرحمن إسحق الشهير بـ ”كرنقو“ لاعب نادي المريخ السوداني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.