تركي آل الشيخ ينفي طلبه شراء نادي الزمالك

نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ما تردد عن نيته شراء نادي الزمالك المصري.

وراجت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن“تركي آل الشيخ“ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة المصرية.

وكتب حساب جماهيري على موقع ”تويتر“ منسوب لأشرف بن شرقي لاعب الزمالك خبرًا مفاده:“رسميًا، معالي المستشار تركي آل الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة، وسيصبح الزمالك ناديًا عالميًا، وأيضًا سيتم إنشاء استاد خاص بالنادي، وتوقيع صفقات على أعلى مستوى“.

ورد آل الشيخ على هذه التغريدة، قائلًا:“رسميًا، أنت كذاب“.

رسميًا، أنت كذاب👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 2, 2021

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن، في وقت سابق، قطع علاقته بالرياضة المصرية، بعد بيع حصته في نادي بيراميدز لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، وتنازله عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

ونفى تركي آل الشيخ أكثر من مرة، خلال العام الماضي رغبته في التدخل بالرياضة المصرية، وأكد انقطاع علاقته تمامًا بالأهلي والزمالك.