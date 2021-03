تقرير: "فيفا" يهدد الزمالك بحظره من الانتقالات إذا لم يدفع مليون دولار لـ"أشيمبونغ"

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، على أن المحكمة الرياضية (كاس) أبلغت نادي الزمالك بضرورة دفع مليون دولار للغاني بنيامين أشيمبونغ، لاعب الفريق السابق، وإلا سيواجه النادي الأبيض حظرا في سوق الانتقالات المقبل.

وأوضحت ”بي بي سي“، أن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ناقشت القضية الأسبوع الماضي، وأصدرت قرارها اليوم بضرورة أن على الزمالك دفع مليون دولار لأتشيمبونغ قبل نهاية شهر مارس أو منعه من الانتقالات.

وأكدت لجنة الانضباط على ”منح نادي الزمالك مهلة نهائية مدتها 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي لتسوية المبلغ“.

وأضاف البيان: ”عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه وحال التخلف عن السداد أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، سيتم إعلان حظر النقل حتى يتم سداد كامل المبلغ المستحق“.

وقال اللاعب في تصريحات للإذاعة البريطانية: ”ينتابني شعور رائع، لقد تم إنصافي للمرة الثانية. الحقيقة ظهرت في النهاية، أتمنى أن يطبق الزمالك القرار ويدفع بأقصى سرعة، أنا سعيد للغاية“.

وفي 2017 انضم أشيمبونغ لصفوف الزمالك بعقد يمتد لـ4 مواسم، لكنه رحل بعد 11 شهرا قائلا إن الزمالك لم يدفع له مستحقاته.

Fifa rules that Zamalek of #Egypt will face transfer ban unless it pays ex-player Acheampong $1m by end of March. @ZSCOfficial will then be banned from any transfers by Fifa until it settles with Ghanaian.

"I feel vindicated," player tells @BBCAfrica https://t.co/nmerRZfxun

