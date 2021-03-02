سؤال في امتحان عن "افتراض وفاة أشرف بن شرقي" يثير غضبا كبيرا.. والزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام

تسبب سؤال في أحد الامتحانات بكلية الحقوق في جامعة سوهاج، افترض وفاة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك المصري، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حالة من الغضب بين جمهور الفريق الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضع أستاذ جامعي بكلية الحقوق في جامعة سوهاج، سؤالا في امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة بالكلية، يتمحور حول النجم المغربي، والذي يفترض إصابته وزوجته بفيروس كورونا، وأشار في سؤاله إلى أن اللاعب فقد حياته نتيجة الوباء، تاركا خلفه تركة ضخمة.

رد الجامعة

من جانبها، قررت إدارة الجامعة إيقاف ندب عضو هيئة التدريس الذي وضع السؤال، كما خاطبت رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الأمر.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنه بالإشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وذكر أستاذ المادة للاعب أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، وما تناوله السؤال من المساس بحياة اللاعب الشخصية، يوضح المركز الإعلامي أن جامعة سوهاج تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم، مثله كسائر الأندية وجماهيرها.

ومن جانبها، تدرك إدارة الجامعة ما أثير بشأن هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، وكان يجب أن يكون أستاذ المادة أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد أن أسئلة الامتحان هي مسؤولية واضعه.

⚡️ “سؤال عن "وفاة أشرف بن شرقي" يثير غضبا كبيرا.. والزمالك يتقدم ببلاغ”https://t.co/KXtLsENuZj — إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2021

رد نادي الزمالك

من جانبه، رد الدكتور حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على الواقعة، عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، قائلا: ”هل وصلنا لهذا التدني في الأخلاق والفكر والتخلف والاستهتار وعدم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، من أستاذ جامعي بكلية الحقوق في جامعة سوهاج يضع مثل هذا السؤال في امتحان للطلاب“.

وأضاف: ”تشككت من هذا الأمر لأنه لا يدخل العقل إطلاقا وتواصلت مع الجامعة وصدمت بأنها حقيقة فعلا، هل هذا استهانة أم تخلف أم ماذا؟!“.

وتابع: ”الموضوع في قمة الإثارة والسخط بالنادي وسفارة اللاعب والجماهير، وقد تقدم النادي ببلاغ للنائب العام علاوة على إجراءات سفارة المغرب بمصر، هو في إيه؟!! وكيف وصلنا لكده؟! وهنوصل لإيه؟؟ والحل؟“.

ولا يعيش بن شرقي أفضل فتراته مع الزمالك؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية عن الموسم الماضي.

إيقاف رسمي

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر ”القانون الدولي الخاص“ للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، وذلك بسبب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذي أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

هذا وقد أجرى الوزير اتصالا هاتفيا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

ردود فعل الجماهير

وقال أحد جماهير الزمالك عبر ”تويتر“ عن الواقعة: ”حقوق جامعة سوهاج ودي مادة قانون دولي خاص، ونبذة عن التعصب التعليمي الجميل.. مثال المسألة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك“.

حقوق جامعة سوهاج ودي مادة قانون دولي خااص و نبذه عن التعصب التعليمي الجميل .. مثال المسألة اشرف بن شرقي لاعب الزمالك pic.twitter.com/PS9z2jVy5t — MOHAMED SHOUKRY (@MoShoukri) March 2, 2021

وقال آخر: ”استهانة بالزمالك وجمهوره، وبمشاعر الأشقاء المغاربة عندما يقرأون هذا العبث، تجاه بن شرقي لاعب المنتخب المغربي“.

#دكتور_حقوق_سوهاج_قذر_منحط

استهانة بالزمالك وجمهوره، وبمشاعر الاشقاء المغاربة عندما يقرأون هذا العبث، تجاه بن شرقي لاعب المنتخب المغربي#دكتور_حقوق_سوهاج_قذر_منحط pic.twitter.com/W9lusyYpUq — youssef Reda 639 يوسف (@youssefreda639) March 2, 2021

وقال الكاتب شريف أسعد عبر حسابه على فيسبوك: ”يا ريت لو فيه حد يملك ذرة عقل في موقع مسؤولية يرفد الحاجة اللي متسابة على مجتمعنا تعيث فيها فسادا وتعصبا.. ده طبعا بعيد عن إنه معدوم الذوق ومعدوم الذكاء وحالة تستدعي تدخل رئيس قسم مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، ده تصرف لا ينم إلا عن إلحاح في التخلف.. وإصرار على الغتاتة والغباوة والانحطاط.. ورغبة كبيرة في إثارة فتنة ونشر وقيعة بين الناس.. وده طبعا ناهيك عن الإساءة للعلاقات الدولية بين شعب مصر والمغرب“.