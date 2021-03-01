قناة نادي الزمالك تشن هجوما حادا على اللاعبين بعد التعادل مع وادي دجلة (فيديو)

شنت قناة نادي الزمالك هجوما حادا على لاعبي الفريق، بعد التعادل السلبي، مع وادي دجلة، في الجولة الـ14 من الدوري المصري اليوم الإثنين.

وقال خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق: ”يوجد لاعبون في الفريق يحصلون على 10 ملايين جنيه، وليست لديهم عروض، ولو ذهب أحدهم لناد آخر في مصر لن يحصل على نصف المبلغ، يجب أن يحمدوا الله أنهم يلعبون في الزمالك“.

من جهته قال طارق يحيى لاعب الفريق سابقا: ”سمعت ان اللاعبين رفضوا المشاركة في التدريبات لأسباب مادية، هذا كلام فارغ، الزمالك أكبر من أي أحد، لم يحدث أن توقفنا عن اللعب للحصول على المال، الزمالك له حق علينا، وهو أكبر من أي أحد“.

وتابع: ”من يريد أن يرحل فليرحل، يمكننا أن نلعب بالناشئين، وأطالب جماهير الزمالك بعدم الضغط على إدارة النادي لتجديد عقد اللاعبين“.

أما اللاعب السابق فاروق جعفر فقال: ”هناك أمر خاطئ، أول مرة أرى ضربة جزاء ولاعبي الزمالك لا يذهبون للكرة، يذهبون ناحية الجهاز الفني“.

وتابع: ”الزمالك في 5 مباريات سجل هدفين، وهذا رقم سلبي، وأول علامة على أن هناك أمرا خاطئا أنه عند الحصول على ركلة الجزاء لم يذهب أي لاعب للكرة، ولا يوجد أداء جماعي“.

وأضاع عبدالله جمعة ركلة جزاء في الدقيقة 88 ليتعادل الزمالك 0/0 مع وادي دجلة.

وظل الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، لكنه يتقدم بـ6 نقاط فقط عن الأهلي الذي لعب 10 مباريات.

وتعادل الزمالك للمرة الثالثة، في حين خسر مرة وفاز 9 مرات الموسم الحالي.

وكان آخر تتويج للزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2014/2015.