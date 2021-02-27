مصطفى محمد يصبح ثالث هدافي غلطة سراي.. ويتخطى أهداف أحمد بلال‎

سجل الدولي المصري مصطفى محمد ثنائية رائعة لفريق غلطة سراي في شباك إيرزوروم سبور، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، بالجولة 27 للدوري التركي.

هدف مصطفى محمد الأول جاء في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمد جوتكجيج.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 45، بعدما تلقى تمريرة طويلة من كريستيان ليناداما داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقوة في مرمى الضيوف.

وتعد ثنائية اليوم هي سادس أهداف مصطفى محمد في 6 مباريات خاضها اللاعب المصري حتى الآن بقميص فريقه التركي، بعد انضمامه من الزمالك المصري.

كما أصبح مصطفى ثالث هدافي الفريق هذا الموسم بعد مباي دياني، صاحب الـ9 أهداف، ويونس بلهنده، صاحب الـ8 أهداف، في كل البطولات بوصوله للهدف السادس.

كما سجل في الدوري التركي 5 أهداف ليتخطى عدد أهداف أحمد بلال في موسم واحد بالدوري 3 أهداف.

وكان بلال مهاجم الأهلي السابق انضم لصفوف فريق كونيا سبور التركي موسم 2005 – 2006، وشارك معه في 30 مباراة وسجل 6 أهداف، ثم تمت إعارته لصفوف أنقرة جوجو عام 2006 وشارك في 13 مباراة وسجل 3 أهداف، قبل عودته لنادي كونيا مجددا ومنه إلى الأهلي.

ويدخل غلطة المباراة وهو في صدارة الدوري التركي برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن بشكتاش الوصيف، بينما يحتل فريق إيرزوروم المركز 17 برصيد 25 نقطة.

مصطفى انضم لغلطة سراي في يناير الماضي، قادمًا من الزمالك المصري، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، مقابل 2 مليون دولار، مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين دولار.