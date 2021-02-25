خطة الأهلي لخطف رزاق سيسيه من الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين خطة النادي الأهلي المصري، لخطف النجم الإيفواري رزاق سيسيه نجم الزمالك المعار حاليا إلى الاتحاد السكندري.

وقال عمر ربيع في تصريحات تليفزيونية إن رزاق سيسيه لم يمدد تعاقده مع الزمالك، كما صرح المسؤولين في المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، ما يعني أن عقده ينتهي مع الفريق الأبيض صيف 2022.

وأضاف: ”اللوائح والقوانين تمنع تمديد عقد اللاعب المعار، ما يعني أن عقده سينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل“.

وتابع: ”أحد وكلاء اللاعبين تدخل وعقد جلسة مع اللاعب وطلب منه عدم تمديد عقده مع الزمالك أو التوقيع على عقود جديدة والاكتفاء بالمدة الموجودة، لتسهيل انتقاله إلى الأهلي عقب انتهاء عقده مع الزمالك“.

ويحق لرزاق سيسيه التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل، وربطت تقارير بانتقاله للنادي الأهلي، في ظل إعجاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر بقدرات اللاعب.

‏يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي ‎الزمالك قررت عودة الإيفواري رزاق سيسيه، بداية من الموسم المقبل، في ظل تألقه مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الجاري.

ونال رزاق سيسيه إعجاب المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، والذي طالب بعودته إلى صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يستغني الزمالك عن أحد الأجانب في نهاية الموسم الحالي لاستعادة سيسيه خلال الموسم الكروي المقبل.