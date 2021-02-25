كرنقو لاعب المريخ يروي لـ "إرم نيوز" تفاصيل مشادته مع كهربا: "كلنا عبيد الله" (تسجيل صوتي) ‎

قال عبد الرحمن إسحق الشهير بـ ”كرنقو“ لاعب نادي المريخ السوداني إنه لا ينوي تقديم شكوى ضد لاعب الأهلي المصري ”محمود كهربا“ على الإساءة التي وجهها له الأخير في الملعب، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كرنقو لـ“إرم نيوز“، إن لاعب الأهلي ”كهربا“ أساء له داخل الملعب بسبب اللعب العنيف، ولكنه لا ينوي تقديم شكوى رسمية ضده.

وأضاف: ”حتى وإن كان كهربا أساء لي إساءة عنصرية.. كلنا في النهاية عبيد الله“.

وأفاد بأن ”زميله أمير أبلغه أن كهربا أساء له بتوجيه كلمات قاسية.. لكنها ظروف الكرة والنفس الساخن.. لا مشكلة نحن أخوة.. نتناقش داخل الملعب وخارجه نحن أخوة“.

وذكر كرنقو أن نادي المريخ دفع بشكوى رسمية ضد كهربا وينوي تقديم شكوى رسمية للفيفا، وقال:“ هذه الشكوى تخص النادي.. من ناحيتي ما في مشكلة“.

وفاز الأهلي المصري على نظيره المريخ السوداني (3-0)، وشهدت أحداثا ساخنة بين لاعب المريخ عبد الرحمن اسحق كرنقو ولاعب الأهلي كهربا.

وشغلت حادثة كرنقو وكهربا في المباراة وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، وطالبوا النادي واللاعب بشكوى ضد لاعب الأهلي المصري للتعبير العنصري، وتقديم اعتذار رسمي باسم النادي للاعب وفريقه.