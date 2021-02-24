الأهلي يرد على أنباء مراقبة كشافي غلطة سراي لأليو ديانغ

رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، على الأنباء المتداولة التي ترددت حول اهتمام نادي غلطة سراي التركي وتفاوضه للتعاقد مع المالي أليو ديانغ لاعب وسط الفريق الأحمر.

وقال توفيق لـ“إرم نيوز“ إن الحديث والرد على تقارير صحفية تركية ليس مقبولاً فاللاعب المالي مرتبط بعقد رسمي ولم يخرج أي مسؤول بنادي غلطة سراي للحديث عن ديانغ إعلامياً كي يرد عليه.

وأضاف :“هذه طبيعة الصحافة في العالم والحديث عن الانتقالات باستمرار ولكن في النهاية الأهلي لم يصله أي عرض رسمي بخصوص رحيل ديانغ سواء من غلطة سراي أو أي فريق آخر داخل أو خارج مصر“.

وأشار إلى أن ديانغ مدد عقده مؤخراً مع الفريق وهو أكبر دليل على رغبة الأهلي في التمسك بخدماته لسنوات أطول للحاجة إلى جهوده خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في الفريق الأحمر.

وكانت صحيفة (TAKVIM) التركية قد أكدت في تقرير لها اليوم الأربعاء أن ديانغ دخل دائرة اهتمامات فريق غلطة سراي للفوز بخدماته كما أن كشافي النادي التركي سيقدمون تقريراً عن مستوى اللاعب المالي للمدير الفني فاتح تريم.

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واستقدم غلطة سراي اللاعب المصري مصطفى محمد مهاجم الفراعنة ونادي الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم بنية البيع النهائي.

وانضم أليو ديانغ للأهلي المصري قادماً من فريق مولودية الجزائر في صيف 2019 ، وقدم اللاعب المالي مستويات طيبة مع الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.