مصدر في الزمالك يرد على تصريحات أشيمبونغ.. وأزمة خصم النقاط والهبوط‎

رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك المصري، على تصريات الغاني بنجامين أشيمبونغ، التي فتح بها النار على مسؤولي النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها حتى الآن.

ولعب أشيمبونغ بقميص الزمالك في 2017، لكنه أنهى عقده بعد 11 شهرا، لعدم حصوله على مستحقاته، واتجه -بالفعل- للمحكمة الرياضية، وحصل على حكم بالحصول على مستحقاته، إلا أنه لم يحصل على أي أموال بعد.

وقال أشيمبونغ في تصريحات لشبكة ”بي بي سي سبورت أفريقيا“، اليوم الأربعاء: ”لم أحصل على أي أموال من الزمالك، أجاهد لنيل مستحقاتي لإطعام أسرتي، لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات، نحن بشر وقدمت كل شيء لهذا الفريق“.

وأضاف: ”وقعت على أنني تلقيت كل أموالي ومستحقاتي، ومع ذلك لم يرسلوا لي المستندات لكي أتمكن من التوقيع لفريق آخر، وإذا لم أوقع فكيف سأطعم عائلتي، شيء مخجل جدا أنك لا تستطيع توفير المال، وعندما كنت في الزمالك أنفقت كل المال الذي ادخرته لأنهم لم يمنحوني أي أموال وقتها“.

وقال مصدر مسؤول داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن ما أثاره أشيمبونغ يقوله بين فترة وأخرى، ولا جديد فيه سوى أنه يريد إثارة التعاطف لأن موعد القضية غدًا الخميس 25 فبراير.

وأضاف: ”الزمالك موقفه سليم قانونيًا، لأنه حصل على تسوية من وكيل اللاعب يؤكد فيها تنازله عن الشكوى وحصوله على كافة المستحقات الخاصة به، وتنازله عن أموال باقي عقده“.

وتابع: ”جلسة القضية غدا أمام لجنة الانضباط في محكمة الكاس ستفصل في الدعوى، والأوراق التي سيقدمها الزمالك، وهو ما يعني أن هناك إجراءات وقرارات أخرى، وسواء تمت تبرئة الزمالك أو إدانته سيكون هناك وقت للرد والطعن والتسوية“.

”كانت بي بي سي“ قد أشارت إلى أنه من المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط في الفيفا القضية غدا الخميس، مع مناقشة العقوبات المحتملة ضد القلعة البيضاء في حال قرر النادي عدم الامتثال للحكم.

إذ تنص المادة 15 من لائحة الانضباط على أنه ”يتم إعلان حظر نقل النادي حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق، كما يجوز أيضا خصم النقاط أو الترحيل إلى درجة أقل“.