الزمالك مهدد بعقوبات بسبب قضية أشيمبونغ.. واللاعب: لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات

فتح الغاني بنجامين أشيمبونغ، لاعب الزمالك السابق، النار على مسؤولي النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة والتي لم يحصل عليها حتى الآن.

ولعب أشيمبونغ بقميص الزمالك في 2017، لكنه أنهى عقده بعد 11 شهرا، لعدم حصوله على مستحقاته، واتجه -بالفعل- للمحكمة الرياضية، وحصل على حكم بالحصول على مستحقاته، إلا أنه لم يحصل على أي أموال بعد.

وقال أشيمبونغ في تصريحات لشبكة ”بي بي سي سبورت أفريقيا“، يوم الأربعاء: ”لم أحصل على أي أموال من الزمالك، أجاهد لنيل مستحقاتي لإطعام أسرتي، لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات، نحن بشر وقدمت كل شيء لهذا الفريق“.

وأضاف: ”في عام 2018، عندما انضممت إلى نادي بتروجت على سبيل الإعارة، تم خداعي بالتوقيع على وثيقة تنص على أنني لن أتنازل فقط عن راتبي في الزمالك خلال فترة الإعارة ولكن عن كل عقدي، بجرة قلم واحدة تخليت دون قصد عن أكثر من مليون دولار“.

وتابع: ”بالتأكيد لا أحد سيفعل ذلك، الشيء الوحيد الذي وقعت عليه (عن علم) هو أن بتروجت سيدفع لي نصف الموسم الذي كنت سألعبه“.

Benjamin Acheampong: 'They can't treat us like animals,' says player 'duped' out of $1m – BBC Sport https://t.co/KdtUtQ5v6j — Rachael Akidi (@rakidi) February 24, 2021

وأوضحت ”بي بي سي“ في تقريها أن أشيمبونغ انتقل بعد ذلك إلى أحد الأندية القطرية، في ظل إصرار الزمالك على تنازل اللاعب عن ادعاءاته ضد النادي، قبل حصوله على الأوراق المطلوبة للموافقة على انتقاله، في ظل إغلاق العروض أمامه وارتباطه بأسرة مكونة من 4 أفراد، بمن فيهم طفل عمره شهران، ليضطر اللاعب للتوقيع على وثيقة مثيرة للجدل اسمها (اتفاقية التسوية)“.

وأشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي أعلنت (كاس) أن على الزمالك دفع 1.1 مليون دولار للمهاجم الغاني، لكن في المقابل أعلن نادي الزمالك تسوية الأزمة مع اللاعب عقب قبوله الحصول على 250 ألف دولار.. ولكن هذه الاتفاقية قد تم بطلانها من المحكمة، التي أكدت أن اللاعب قد وقع على تلك الوثيقة في ظروف صعبة.

وعاد أشيمبونغ للحديث، قائلا: ”وقعت على أنني تلقيت كل أموالي ومستحقاتي، ومع ذلك لم يرسلوا لي المستندات لكي أتمكن من التوقيع لفريق آخر، وإذا لم أوقع فكيف سأطعم عائلتي، شيء مخجل جدا أنك لا تستطيع توفير المال، وعندما كنت في الزمالك أنفقت كل المال الذي ادخرته لأنهم لم يمنحوني أي أموال وقتها“.

لجنة الانضباط وعقوبات على الزمالك

وأشارت ”بي بي سي“ إلى أنه من المنتظز أن تناقش لجنة الانضباط في الفيفا القضية، غدا الخميس، مع مناقشة العقوبات المحتملة ضد القلعة البيضاء في حال قرر النادي عدم الامتثال للحكم.

إذ إن المادة 15 من لائحة الانضباط تنص على أنه ”يتم إعلان حظر نقل النادي حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق، كما يجوز أيضا خصم النقاط أو الترحيل إلى درجة أقل“.

وهو ما علق عليه النجم الغاني، قائلا: ”يجب أن يعاقبوا، رغم أنني كنت سعيدا بالانتقال لصفوفهم في 2017 لأن انضمامك لمثل هذا الفريق يؤكد أنك لاعب مميز“.

وأكد: ”لكن تم تجميدي من حضور تدريبات الفريق الأول وتدربت مع الناشئين، وهو ما نفاه الزمالك، لكنهم حاولوا التأثير عليّ من أجل إحباطي ومطالبتي بفسخ عقدي لكنني انتظرت لأنني أعرف أن القوانين في صالحي وإذا لم أحصل على عقدي لمدة 3 أشهر، يحكم الفيفا بأنني لاعب حر يحق لي الرحيل“.