الزمالك مهدد بعقوبات بسبب قضية أشيمبونغ.. واللاعب: لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات

فتح الغاني بنجامين أشيمبونغ، لاعب الزمالك السابق، النار على مسؤولي النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة والتي لم يحصل عليها حتى الآن.

ولعب أشيمبونغ بقميص الزمالك في 2017، لكنه أنهى عقده بعد 11 شهرا، لعدم حصوله على مستحقاته، واتجه -بالفعل- للمحكمة الرياضية، وحصل على حكم بالحصول على مستحقاته، إلا أنه لم يحصل على أي أموال بعد.

وقال أشيمبونغ في تصريحات لشبكة ”بي بي سي سبورت أفريقيا“، يوم الأربعاء: ”لم أحصل على أي أموال من الزمالك، أجاهد لنيل مستحقاتي لإطعام أسرتي، لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات، نحن بشر وقدمت كل شيء لهذا الفريق“.

وأضاف: ”في عام 2018، عندما انضممت إلى نادي بتروجت على سبيل الإعارة، تم خداعي بالتوقيع على وثيقة تنص على أنني لن أتنازل فقط عن راتبي في الزمالك خلال فترة الإعارة ولكن عن كل عقدي، بجرة قلم واحدة تخليت دون قصد عن أكثر من مليون دولار“.

وتابع: ”بالتأكيد لا أحد سيفعل ذلك، الشيء الوحيد الذي وقعت عليه (عن علم) هو أن بتروجت سيدفع لي نصف الموسم الذي كنت سألعبه“.

Benjamin Acheampong: 'They can't treat us like animals,' says player 'duped' out of $1m – BBC Sport https://t.co/KdtUtQ5v6j

— Rachael Akidi (@rakidi) February 24, 2021