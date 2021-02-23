الحكم ببطلان لائحة نادي الزمالك.. ومصير المجلس في يد وزارة الرياضة

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مصر حكماً نهائياً ببطلان لائحة نادي الزمالك، التي اعتمدها مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور عام 2019، وما ترتب عليها من آثار.

وكان مجلس الزمالك قد ألغى اللائحة التي أقيمت عليها الانتخابات عام 2017، وأجرى جمعية عمومية أخرى اعتمد خلالها لائحة جديدة، وتم إلغاؤها بعد حكم اليوم.

كما تم إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019، فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.

وسبق أن أصدر مركز التسوية والتحكيم حكم “درجة أولى” ببطلان لائحة نادي الزمالك بتاريخ يوم 28 أكتوبر الماضي، وقامت اللجنة الأولمبية المصرية بالطعن عليه وتضامن معها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

مصير المجلس معلق

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري قد قرر نهاية العام المنصرم إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور؛ بسبب المخالفات المالية وتحويلهم للنيابة العامة.

وكلف صبحي لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز لإدارة النادي حتى الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة والخاصة بالمجلس السابق، أو لحين إجراء انتخابات أخرى نهاية العام الجاري.

وحول مصير اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قال مصدر بوزارة الشباب والرياضة لـ“إرم نيوز“ إن الوزارة ستنتظر وصول صيغة الحكم بشكل رسمي، لاتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة.

وأضاف: ”منطوق الحكم يعيد الفريق إلى اللائحة القديمة، وهو العمل باللائحة الاسترشادية التي أقرتها الوزارة للعمل بها مع جميع الأندية“.

واختتم: ”الأمر في يد اللجنة القانونية بالوزارة، سواء أفتت ببقاء اللجنة الحالية، أو العمل باللائحة الاسترشادية، وتعيين مجلس مؤقت برئيس ونائبين وأمين صندوق و5 أعضاء“.