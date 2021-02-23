هل تعاقد النادي الأهلي المصري مع مهاجم جديد؟

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، تعاقد ناديه مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى.

وأكد توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ”أن ما يتردد في هذا الشأن كلام عارٍ تماما عن الصحة“.

كانت تقارير أشارت لتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد بطلب من بيتسو موسيماني مدرب الفريق الذي سيحدد من سيخرج من قائمة الفريق الموسم المقبل لصالح المهاجم الجديد.

وأوضح توفيق أن فريق الكرة بالأهلي يعيش حالة من الاستقرار على كافة الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الأفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.

انفراااااااااااااااااد.. سيف زاهر يكشف على الهواء ”الأهلي أنهى التعاقد مع مهاجم سوبر“#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/U09W3OjxPA — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 22, 2021



وأضاف توفيق ”لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن“.

وأشار مدير التعاقدات بالأهلي إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيس في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

مروان محسن وبواليا

كان الأهلي تعاقد مع والتر بواليا قادما من فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لدعم خط هجومه إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول حتى الآن.

إلى ذلك، قال تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الفريق إنه سيدرس خروج اللاعب على سبيل الإعارة بنهاية الموسم إذا كان ذلك في مصلحة اللاعب والنادي.

وشدد النحاس في تصريحات تلفزيونية على رغبة محسن وقدرته على النجاح في الأهلي على الرغم من تعرض اللاعب لانتقادات بسبب مستواه في الفترة الأخيرة.

ويعد محسن الأقرب للخروج من قائمة الأهلي في الموسم الجديد حال التعاقد مع رأس حربة آخر.

وأعار الأهلي أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الحالي، حيث يقدم رأس الحربة الشاب مستويات جيدة للغاية مع ناديه في الدوري والكأس.