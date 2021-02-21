الزمالك يطلب تأجيل مباراة تونغيت بدوري أبطال أفريقيا

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونغيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانًا قالت فيه إنها خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي “كاف” لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وذلك وفقا للائحة، والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول إلى السنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسؤولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الأفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.

نهى خضر / سفيرة مصر بالسنغال تعلن عدم وصول بعثة الزمالك حتى الآن.. وحالياً الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية#ONTime_Sports#BE_ONTIME pic.twitter.com/Nc3DE4fCDZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 21, 2021

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة مساء السبت، إلى السنغال لخوض لقاء تونغيث المحدد له الثلاثاء المقبل.

وتأخر وصول بعثة نادي الزمالك إلى العاصمة داكار، بسبب وجود مشكلة في الطيران، لأن البعثة لم تحصل على تصريح عبور للأجواء الموريتانية، وظل الفريق عالقا في الجزائر حتى تم حل الأزمة ووصل الفريق إلى السنغال.

ولا تعد هذه المشكلة الإدارية الأولى التي تواجه الزمالك، إذ تخلف عن السفر مع البعثة محمد أشرف ”روقا“، لاعب الفريق الأبيض، بسبب اكتشاف انتهاء جواز سفره.

وأعلن الزمالك، عن فتح باب التحقيق مع المسؤول عن إنهاء أوراق الفريق.