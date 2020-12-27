تعيين المستشار عماد عبدالعزيز رئيسًا جديدًا للزمالك ويعد بحل مشاكل النادي في أول تصريحاته (فيديو)

قرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، تعيين اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس هيئة القضاء العسكري الحالي، رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك خلفًا للمستشار أحمد بكرى محمد حميدة، الذي رحل قبل يومين متأثرًا بفيروس كورونا.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، إنه تقرر ترقية عماد عبد العزيز من عضو في لجنة إدارة الزمالك ليكون رئيسًا للجنة.

وأكد وزير الرياضة المصري، أنه سيتم إضافة عضو جديد في لجنة إدارة الزمالك ليتواجد بدلًا من عماد عبد العزيز الذي تولى النادي على أن يكتمل نصاب اللجنة وتبدأ مهام عملها.

ومن المعروف أن تواجد المستشار عماد عبد العزيز في لجنة إدارة نادي الزمالك قد تم قبل أسابيع قليلة إذْ حلّ وقتها بديلًا لمحمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض والذي كان قد تقدم باستقالته.

وقال المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك في تصريحات تلفزيونية، بعد تعيينه: ”كلنا مع أعضاء اللجنة متكاتفين لإعلاء نادي الزمالك ويكون في مكانه الصحيح، ندرس الكثير من الملفات أمامنا وعندما نبدأ العمل مع أعضاء اللجنة المؤقتة واللجنة التنفيذية لكرة القدم سيتم وضع تصورات لحل كافة مشاكل نادي الزمالك“.

وأضاف: ”اللجنة الجديدة قائمة وسيتم ضم عضو ثالث للجنة خلال يومين على الأكثر“.

وتابع رئيس نادي الزمالك الجديد: ”أتمنى أن أرى النادي كما يتمنى أن يراه جماهيره.. أمامنا الوقت لدراسة جميع الأفكار ليعود نادي الزمالك، وأقول لجماهير الزمالك اطمئنوا بإذن الله أتينا من أجل اسعادكم وتنفيذ رغباتكم“.

واختتم: ”نحاول تدبير موارد مالية كي لا يكون هناك أي شكوى من الناحية المالية في نادي الزمالك“.

أول مداخلة للمستشار عماد عبدالعزيز الرئيس المؤقت الجديد للجنة إدارة نادي الزمالك#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/pWldTQdwPs pic.twitter.com/eTMpzXFpYh — MBC مصر (@mbcmasr) December 26, 2020

يُذكر أن المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك المصري، رحل عن عالمنا الخميس الماضي، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.