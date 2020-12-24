الزمالك يوضح آخر تطورات تجديد عقود فرجاني ساسي وأوباما ومصطفى محمد‎

كشف الإعلامي خالد الغندور آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري في الدوري الفرنسي.

وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامج ”زملكاوي“ المذاع على فضائية ”الزمالك“ إن مصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعدم الانتظار للصيف المقبل، بعد وصول عرض من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وأوضح: “ اللاعب تلقى عرضًا رسميًا من فريق سانت إيتيان، للانتقال إليه على سبيل البيع النهائي، مقابل 2.5 مليون يورو، ورفضت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي هذا العرض بسبب ضعف المقابل المادي، ما اضطر النادي الفرنسي لرفع العرض إلى 3.5 مليون يورو“.

وأضاف: ”طلبت اللجنة المؤقتة من وفد سانت إيتيان 5 ملاين يورو مقابل التنازل عن خدمات مصطفى محمد، بعد إصرار اللاعب على الرحيل“.

وتابع: ”مصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجي في الشتاء وعدم الانتظار حتى نهاية الأولمبياد، وفي حالة التوصل إلى اتفاق رسمي سيلعب أمام باريس سان جيرمان يوم 6 يناير المقبل“.

بواليا مهاجم الجونة بديل مصطفى

وفي حالة تمسك مصطفى محمد بالرحيل أكد الغندور أن الزمالك لن يوافق إلا في حالة التعاقد مع بديل جيد له، واللجنة الفنية استقرت على والتر بواليا مهاجم فريق الجونة.

وأشار الغندور إلى أن الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع الجونة للحصول على خدمات اللاعب بواليا، وطلب الجونة الحصول على 2.5 مليون دولار مقابل رحيل مهاجمه إلى الزمالك.

موقف فرجاني ساسي وأوباما من التجديد

وعن موقف فرجاني ساسي ويوسف أوباما أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك في مداخلة هاتفية مع الغندور أنه عقد جلسة مع يوسف أوباما لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، ووافق خلالها اللاعب على تجيد تعاقده.

وأضاف: ”أوباما لم يبدِ أي اعتراض بشأن التجديد، وطالب فقط بالتقدير، ووافقنا على طلباته، وخلال يومين أو ثلاثة بالكثير سيوقع العقود ويتقاضى مقدم عقده“.

وعن موقف فرجاني ساسي قال حسين السيد: ”اللاعب التونسي له مستحقات مالية متأخرة سيحصل عليها بالكامل، فرجاني متمسك بالزمالك ومتفهم لموقف النادي الإداري، ويرغب بشدة في البقاء داخل جدران ميت عقبة“.

واختتم: ”اتفقنا مع ساسي على مدة العقد الجديد والقيمة المالية ونحن حاليًا في مرحلة تجهيز أموال اللاعب“.