ذا صن: ليفربول لا يرغب في بيع محمد صلاح

أكدت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن فريق ليفربول لا يرغب في بيع نجمه المصري محمد صلاح رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن كونه غير سعيد وغاضب من الإدارة بسبب عدم منحه شارة القيادة في لقاء ميتييلاند الدانماركي.

وكان النجم المصري السابق محمد أبو تريكة أكد أن محمد صلاح غاضب وغير سعيد في ليفربول وأن الفريق سيبيعه بسبب الأزمة الاقتصادية.

لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن المدرب الألماني يورغن كلوب وإدارة الفريق سعداء بما يقدمه النجم المصري ولا يفكرون في رحيله أو بيعه لأي سبب.

وكان محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، أثار الجدل بتصريحاته على قناة “ بي إن سبورت “ حول مواطنه وصديقه محمد صلاح وقال :“ اتصلت بمحمد صلاح وقال لي إنه غير سعيد وأخبرني عن الأسباب التي تجعله غير سعيد في ليفربول لكنني لن أقولها لكونها أسرارا خاصة“.

وحسب محمد أبو تريكة فأحد أسباب غضب محمد صلاح كونه لم يمنح شارة القيادة خلال لقاء ميتييلاند الدانماركي الأخير في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وزادت الشائعات والأخبار حول مستقبل النجم المصري بعد حواره مع صحيفة “ آس “ الإسبانية حيث ربطته برغبته في اللعب لأحد قطبي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن محمد صلاح وعائلته سعداء بالإقامة في ليفربول، وهو لا يفكر في الرحيل لمكان جديد، كما أنه نشر صورة له مبتسما وسعيدا على المواقع الاجتماعية بعد كل الأخبار الأخيرة حول مستقبله.