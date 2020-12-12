تقارير: إصابة المستشار أحمد بكري رئيس الزمالك الجديد ‎بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، أثناء عرض حلقته ببرنامج ”الحكاية“ عبر قناة Mbc مصر، عن إصابة المستشار أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمعين رئيسا جديدا لمجلس إدارة نادي الزمالك، بفيروس كورونا.

وقال عمرو أديب إن المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أصيب بفيروس كورونا، متمنيا أن تكون حالته الصحية طيبة وألا تتفاقم الأعراض.

ونوّه عمرو أديب بأن أحمد بكري، قبل 10 أيام عند دخوله نادي الزمالك لتولي مهام إدارته، قام بالسلام باليد على جميع مستقبليه بالنادي وبعضهم قام بتقبيله، معقبا بأن هذا أمر كان يجب ألا يحدث تماشيا مع الإجراءات الوقائية.

في ذات السياق، قالت مصادر داخل النادي إن المستشار أحمد بكري نُقل إلى مستشفى دار الفؤاد، لإخضاعه للعزل الصحي وإيلائه الرعاية خلال الفترة المقبلة، كي لا تتفاقم إصابته.

وفي الـ29 من نوفمبر الماضي قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية تكليف مجلس مؤقت بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، بعد قرارها إيقاف مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور.

وضمت اللجنة الجديدة في عضويتها هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحامي العام الأول.