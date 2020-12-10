قناة الزمالك تهاجم اللجنة التي تدير النادي (فيديو)‎

شن طارق يحيى، مقدم برنامج ”زملكاوي“ على قناة الزمالك، هجومًا ضاريًا على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بسبب بيانها عن الأوضاع المالية.

وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالي للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضي قالت فيه إن نادي الزمالك مدين للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه مبلغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه.

وأشارت اللجنة إلى أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالي لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي، بجانب مقدمات عقود لا عبى كرة القدم وبقية الألعاب الأخرى.

وأبدى يحيى غضبه من توقيت عرض البيان قائلا: ”لا أفهم موعد البيان هناك مباراة مهمة في افتتاح الدوري بعد يومين، هل هذا وقته؟ لا يصح أن أصدر هذا البيان مع بداية الدوري، هل تعمل لمصلحتك الشخصية، لماذا هذه البلبلة وإعطاء فرصة لوسائل الإعلام لتتحدث عن الأزمة المالية ولدينا مباراة بعد غد“.

وأضاف: ”هناك تضارب في بعض القرارات ولا تتضايقوا مني، الناس اللي مش قادرة تدير نادي الزمالك تقول، لابد من وجود حكمة في الإدارة، طالبتم دعماً ودعمنا لكن كل يوم لجان وتنبثق عنها لجان، فأنتم بهذا تضربون الناس في بعض“.

وأوضح: ”لدينا نجوم كبار تحملوا المسؤولية في وقت صعب، حبا في الزمالك وأنتم لا تقدرون، الزمالك أكبر من أي أحد فاسم الزمالك كبير وكبير جدا، نتكلم من حرصنا على مصلحة الزمالك ولا يهمنا سوى مصلحة الزمالك لكل الناس التقدير والاحترام

وواصل يحيى انتقاده لإدارة الزمالك الحالية ومقارنتها بنظيرتها السابقة قائلا: ”أتحدث وأنا في قناة الزمالك؛ لأنني خائف على الزمالك ولا يهمني المناصب، عملنا صفقتين من خلال اللجنة المؤقتة وفشلوا في صفقات (سهلة ومتقشرة) لم تكن محتاجة أي شخص لأن اللاعبين (فري) والصلاحيات معكم، ولكن في السابق كان التفاوض يتم واللاعب يوقع ولا نعلم إلا عند توقيعه ومجيئه إلى التدريبات“.

يذكر أن بيان الموقف المالي للزمالك كشف أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه، وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه.

وكشف اللجنة القضائية في بيانها أنه عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود في خزينة النادي مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، وبعد متابعة الموقف المالي من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالي بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشؤون القانونية.

كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية بجانب 3ملايين و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية.