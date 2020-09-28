الزمالك يدرس التراجع عن صفقة آري بابل.. وحقيقة المفاوضات مع عمر خربين (فيديو)

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه سوف يطبق اللائحة على أشرف بن شرقي، جناح الفريق، بسبب انفعاله على مدربه طارق يحيى بعد اعتراضه على استبداله، خلال الفوز على الجونة (4-3) بالدوري المصري الممتاز، مساء الأحد.

كما أبدى أمير تعجبه من طريقة تفكير آري بابل، لاعب نادي أول أغسطس الأنغولي، الذي كان من المقرر انتقاله لنادي الزمالك الموسم المقبل.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: ”هناك جلسة سوف تجمع جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق، مع إدارة النادي، يعقبها الإعلان الرسمي عن التعاقد وكافة تفاصيل عقد المدرب الجديد، حيث إن ضيق الوقت لم يسمح بإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن المدرب“.

وأضاف: ”باتشيكو أبدى دهشته من جدول مباريات الدوري وضغط المباريات، ولكننا سوف نحسم هذا الملف مع مجلس الإدارة، وكان أول طلبات باتشيكو هو الحصول على فيديوهات الفريق خلال الفترة الماضية من أجل دراستها بشكل جيد والتعرف على لاعبي الفريق بشكل أفضل. وقد سلمنا المدرب الجديد جميع الأرقام والإحصائيات الخاصة بالفريق قبل الجلسة التي سوف تجمعه باللاعبين“.

وعن واقعة أشرف بن شرقي، قال المشرف على فريق الكرة: ”هناك لائحة خاصة بالفريق سوف تحسم قرارنا تجاه بن شرقي، وفي حالة وجود خطأ أو تجاوز من اللاعب سوف نطبق عليه اللائحة وفقاً للتقرير الذي سوف يقدمه طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق“.

وتطرق أمير للصفقات الجديدة، موضحا: ”ندرس التراجع عن إتمام التعاقد مع الأنغولي آري بابل بسبب ما صدر عن اللاعب من تصريحات خلال الفترة الماضية. نحن نحترم تعاقداتنا ولكن ما صدر عنه يدعو للدهشة، فبأي منطق يطلب راتبه وهو ليس على ذمة نادي الزمالك حتى الآن؟ بجانب رفضه الإجابة عن بعض الأمور، ولكننا سوف نعلن كل شيء يخص الصفقات الجديدة في الوقت المناسب“.

كما كشف أمير حقيقة مفاوضاته مع السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي.

وأوضح: ”خربين لاعب جيد بلا شك، ولكن لا يوجد أي تواصل بيننا، ولم يتم عرضه من الأساس على الزمالك“.

وأكمل: ”هذه الفترة، تنصب جهود مجلس الإدارة على توفير الاستقرار للفريق، قبل مباراته مع الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا“.

وأتم: ”لدينا مهاجمون متميزون، مثل أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم“.