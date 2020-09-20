أري بابل صفقة الزمالك الجديدة يهاجم مجلس الإدارة ويهدد بفسخ عقده (فيديو)

فتح الأنغولي أري بابل، مهاجم أول أغسطس المنضم حديثا لصفوف الزمالك، النار على مسؤولي القلعة البيضاء، مهددا بعدم تفعيل العقد الذي وقع عليه منذ أشهر.

وقال بابل في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”العقود التي وقعتها لم تنفذ، ولم أحصل على أي مقابل مادي أخيرا، ما حدث معي أحزنني جدا، كيف أكون لاعبا في الزمالك وفي الوقت ذاته أتعامل مع المتابعين على السوشيال ميديا، على أنني واحد منهم“.

وأضاف: ”شعرت بتجاهل شديد من جانب مجلس إدارة الزمالك بعد توقيعي على العقود، ما يمثل نهاية حزينة بالنسبة لي، ما حدث عدم احترام، وقراري سيكون الرحيل، أمير مرتضى، مدير الكرة، لم يعد يرد عليّ، وهذا شيء أزعجني“.

وتابع: ”سأتخذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل لي حق فسخ عقدي، ومتأسف لجمهور الزمالك، ما زلت أتمنى اللعب في القلعة البيضاء ولكن كمحترف، إن لم أصل لحل سأرحل لمكان آخر“.

ومن جانبه، أوضح نونو ميكيل، وكيل اللاعب الأنغولي، تفاصل الأزمة مع الزمالك، قائلا: ”العقد بين الزمالك واللاعب تم توقيعه منذ 3 أشهر، ولم يحدث أي رد فعل من جانب مجلس الإدارة بعد التوقيع، لم يتواصلوا معنا ولم يحددوا موعد قدومه إلى مصر ولم يحصل على راتبه“.

وأردف: ”مسؤول كبير في الزمالك عندما تحدث معه اللاعب عن راتبه، قام بحظره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي“.

واستطرد: ”سنعطي الزمالك مهلة حتى يوم الإثنين المقبل، إن لم يتم الرد سنبدأ في الخطوات القانونية، لأن بابل لاعب فئة أولى ومطلوب في العديد من الأندية“.

من جانب آخر، هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لجنة الحكام المصرية برئاسة وجيه أحمد ومحمد معروف حكم لقاء الزمالك وأسوان بالدوري الممتاز.

وقال مرتضى عبر تصريحات تلفزيونية: ”محمد معروف حكم لقاء أسوان تعمد ضرب مصطفى محمد مهاجم الفريق أثناء اللقاء، وطالبت لاعبي الفريق بصفع أي حكم يتطاول عليهم لأن اللاعب ثمنه ملايين بينما الحكم سعره 200 جنيه فقط، ما يحدث من لجنة الحكام هو عملية انتقام يقودها وجيه أحمد بعدما قدمت ضده بلاغا في قضية رشوة ”.

وأوضح: ”أحمد كشري، المدير الفني لنادي أسوان، يلعب بالسحر ولولا السحر لما فاز في لقاءات فريقه الأخيرة، وأقول له أنت تعلم كيف تفوز بالمباريات“.

وأكمل: ”الأهلي لم يفز بالدوري بالأمس أو اليوم، ولكنه فاز به قبل أن يبدأ الموسم، وهذه عقيدة لدى الناس كلها بسبب المجاملات، ومع ذلك نبارك له ولجماهيره العظيمة“.