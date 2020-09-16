أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون في تدريب نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، فتح خطوط اتصال مع العديد من المدربين الأجانب، وتم الاستقرار على 7 أسماء حتى الآن، لاختيار أحدهم لخلافة باتريس كارتيرون الذي رحل عن تدريب الفريق، أمس الثلاثاء.

وكان كارتيرون قد أبلغ مجلس إدارة الزمالك أنه لن يستطيع الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن الإدارة فتحت خطوط اتصال مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف: ”فتح أمير مرتضى منصور، خط اتصال مع المدرب البرتغالي وأكد له موافقة الزمالك على جميع شروطه المادية والفنية، وأكد له فيريرا أن حالته الصحية لن تسمح بعودته للتدريب من جديد بعدما أعلن اعتزاله“.

وأضاف: ”أمير طلب من فيريرا تولي تدريب الفريق لمدة شهر واحد فقط، لحين الانتهاء من البطولة الأفريقية، إلا أن المدرب البرتغالي طلب مهلة لمدة أسبوع لحسم موقفه“.

مرتضى منصور: ما حدث من كارتيرون "تهريج ومهزلة غير مسبوقة" https://t.co/KbvjU3r7kA pic.twitter.com/uUK8EraQMw — إرم سبورت (@EremSports) September 15, 2020

وأردف المصدر: ”فتحت الإدارة خطًا آخر مع البرتغالي جورجي دي كوستا، الذي سبق له أن تولى تدريب منتخب أنغولا والصفاقسي التونسي وبورتو البرتغالي، وهو يملك مرونة تكتيكية ولديه خلفية جيدة عن اللاعبين العرب“.

وتابع: ”طلب المدرب البرتغالي الحصول على 200 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب الفريق، وبخلاف الثنائي البرتغالي فقد طرح أحد أعضاء اللجنة الفنية اسم الإسباني خوان كارلوس جاريدو، حيث سبق له أن تولى تدريب أندية الأهلي المصري والرجاء والوداد المغربيين ويتمتع بخبرات أفريقية ويعلم جيدا كافة أمور الكرة المصرية“.

وأشار المصدر إلى أن اسم المدير الفني الجديد سوف يتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق مع المدرب الجديد خلال 48 ساعة وإرسال تذاكر الطيران من أجل الحضور في أسرع وقت للتأقلم مع اللاعبين سريعا.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد قال في تصريحات أمس: ”المدرب الأجنبي هو الأنسب للزمالك، وسيكون أمامه 3 أسابيع أو شهر لتحضير الفريق في دوري أبطال أفريقيا. الحقيقة أننا تجاوزنا المباريات الصعبة بالدوري وتتبقى أمامنا مباريات أسهل بعض الشيء“.