صالح جمعة يكشف حقيقة فسخ عقده مع الأهلي وتوقيعه للزمالك (فيديو)

أكد صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي المصري، أن كل ما يتردد عن تفاوضه وتوقيعه للزمالك، أمر عار تمامًا عن الصحة، وأنه متمسك باستكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”أنهيت الأزمة الأخيرة والخاصة بحادث تصادم سيارتي بسيارة أخرى عقب تعويضي للشخص المتضرر، وأحب أن أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تواصله معي خلال الأزمة، كما أتوجه بالشكر إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدما أرسل لي محاميين إلى النيابة“.

وأضاف صالح: ”كنت في طريقي لمقر النادي الأهلي برفقة زوجتي وعقب الحادث فوجئت بالشخص المتضرر يطلب مني مليوني جنيه من أجل التنازل عن تحرير محضر وبعد التفاوض نجحنا في تخفيض المبلغ إلى مليون ونصف“.

وتابع: ”عقب الحادث صممت على إجراء تحليل شامل للمنشطات والمخدرات والخمور من أجل قطع الطريق على الشائعات التيّ سوف تتردد عن تناولي كل هذه الأمور، وجاءت جميعها سلبية“.

وعن وجود محامي من نادي الزمالك، أوضح: ”شقيقي عبد الله هو من طلب من مرتضى منصور إرسال محامي لي في النيابة، وبالفعل تواجد محامي القلعة البيضاء بجانب محاميين من النادي الأهلي“.

وعن ما تردد عن توقيعه لنادي الزمالك، قال صالح: ”“قرأت على أحد المواقع أنني قدمت بلاغًا ضد الأهلي لكي أفسخ تعاقدي، أنا تعجبت من هذا الأمر، والحقيقة أن

شقيقي عبد الله يحاول إقناعي بالانضمام للقلعة البيضاء، إلا أنني أرفض فكرة التفاوض مع الأبيض لأنني أحترم النادي الأهلي وأحترم عقدي مع النادي والممتد لموسمين مقبلين، حيث إنني وقعت على بياض في حضور سيد عبد الحفيظ قبل خروجي معاراً للدوري السعودي“.

وأشار: ”ما زلت متمسكًا بفرصتي مع النادي الأهلي، وأرغب في البقاء بالقلعة الحمراء، ولا صحة عن الأخبار المتداولة عن فسخ تعاقدي مع النادي الأحمر، لم أتفاوض مع الزمالك ولم أوقع معه، ومع كل ما أراه في النادي الأهلي لا يصح أن أوقع لأحد، النادي الأهلي لا يؤخر لي جنيهًا، ولا أفكر حتى في الجلوس مع محام لكي أرى موقفي القانوني من فسخ تعاقدي مع الأهلي“.

واستطرد: ”غيابي يعود إلى رغبة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، في أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالة فنية وبدنية وهي وجهة نظر أحترمها لأنها سوف تعود بالنفع على جميع عناصر الفريق“.

واختتم: ”جماهير الأهلي أعطتني حقي وزيادة، ويدعموني، وإن شاء الله سأركز الفترة المقبلة، وسأخسر وزني الزائد“.