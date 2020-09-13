أحمد مرتضى منصور يقترح إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لدعم مؤمن زكريا (فيديو)

اقترح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عمل مبادرة لدعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، عن طريق مباراة ودية تجمع الفريقين.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”سأتواصل مع إدارة الكرة ومرتضى منصور، رئيس النادي، لتنظيم مبادرة رسمية من الزمالك للعب مباراة ودية مع الأهلي في أقرب وقت ممكن لدعم مؤمن زكريا“.

وأضاف: ”ولكي لا يكون هناك حساسية سنجعل أشرف صبحي، وزير الرياضة، يدعو الأهلي لإقامة مباراة بين الفريقين لدعم مؤمن، وأيضا لتكون هذه المباراة لتهدئة الأجواء بين الطرفين ولمنع التعصب، وتكون تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أو حتى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية“.

وأردف: ”أعجبت باحتفال محمد صلاح، نجم ليفربول، على طريقة مؤمن زكريا، ويجب أن نتحدث بموضوعية، الكثير من الجماهير هاجموا إدارة الأهلي بسبب مؤمن، ولكن النادي فعل كل ما يليق باللاعب، واحتفل به الأسبوع الماضي في حضور كل زملائه في غرفة خلع الملابس“.

واختتم: ”هذه رياضة مهما كان هناك تنافس، هو كان لاعبا في الزمالك وعلاقتي به ممتدة، وأتمنى له العودة سريعا، مؤمن لاعب مميز وإن شاء الله يعود، وما يحدث سيصنع معه الفارق نفسيا“.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث له والرابع لليفربول في مرمى ليدز يونايتد، مساء السبت، عند الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء، قبل أن يحتفل على طريقة لاعب الأهلي مؤمن زكريا.

ويعاني مؤمن من مرض نادر في الأعصاب تسبب في إبعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة، ويحظى اللاعب بدعم كبير من جانب عدد كبير من لاعبي الدوري المصري.

وعكف عدد من لاعبي الدوري المصري على دعم مؤمن زكريا مثل: محمود جنش حارس الزمالك، بالإضافة إلى لاعبي النادي الأهلي والذين احتفلوا بطريقة مؤمن في مباراة الإسماعيلي والتي جرت يوم الجمعة بالدوري المصري.