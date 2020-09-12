إخلاء سبيل صالح جمعة بعد تهشيمه سيارتين في الزمالك

أخلت نيابة قسم قصر النيل بوسط القاهرة في مصر، صالح جمعة لاعب النادي الأهلي المصري، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيهًا ما يعادل (317 دولار) وذلك على ذمة التحقيقات في حادث سير.

وقضى صالح جمعة في النيابة قرابة 12 ساعة كان يتم التحقيق معه فيها بشأن اصطدامه بسيارتين أثناء سيره بسيارته في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك، ما أدى لتهشمهما.

وجاء قرار النيابة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عقب تصالح تم بينه وبين صاحب السيارة التي تهشمت في النيابة.

وحضر محمد فتحي مدير الشؤون القانونية بالنادي الأهلي المصري، الذي أرسلته إدارة الأهلي للوقوف على تفاصيل الأزمة، وبالفعل أخلي سبيل اللاعب بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص والتحريات، أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته، اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب، للوقوف على ملابسات الحادث.