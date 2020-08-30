إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بفيروس كورونا

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها إيجابية.

وقال مرتجي عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الأحد: ”الحمدلله على كل شيء.. تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.. راضٍ وكل الرضى بقضاء الله.. أسألكم الدعاء“.

وقام مرتجي بعزل نفسه داخل منزله وبدأ تطبيق الإجراءات الطبية للتعافى من الفيروس.

الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي انا بخير واسالكم الدعاء… اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً pic.twitter.com/PuoyYEklZ9 — Khaled Mortagy (@kmortagy) August 30, 2020

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على نظيره المصري البورسعيدي، مساء السبت، بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة بعد أن حقق الفوز 20 مرة في 23 مباراة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه بيراميدز.

وتوقف رصيد المصري عند 21 نقطة بالمركز 15 بفارق خمس نقاط عن المركز الأخير.