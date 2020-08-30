30 أغسطس

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بفيروس كورونا

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الن...

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها إيجابية. وقال مرتجي

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها إيجابية.

وقال مرتجي عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الأحد: ”الحمدلله على كل شيء.. تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.. راضٍ وكل الرضى بقضاء الله.. أسألكم الدعاء“.

وقام مرتجي بعزل نفسه داخل منزله وبدأ تطبيق الإجراءات الطبية للتعافى من الفيروس.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على نظيره المصري البورسعيدي، مساء السبت، بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة بعد أن حقق الفوز 20 مرة في 23 مباراة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه بيراميدز.

وتوقف رصيد المصري عند 21 نقطة بالمركز 15 بفارق خمس نقاط عن المركز الأخير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
الدوري المصري
الأهلي المصري
كرة القدم
الرياضة
تاغ
النادي الأهلي المصري
أخبار الأهلي المصري
فيروس كورونا
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية