الزمالك يحسم موقفه من فرجاني ساسي ولا يستبعد التعاقد مع رمضان صبحي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تمسك ناديه ببقاء فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وأن خسارة فريقه في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب 1/2، جاءت بسبب تقنية الفار.

وقال أحمد مرتضى عبر تصريحات لقناة ”النهار“: ”الزمالك لم يخسر أمام المقاولون العرب بسبب أداء الفريق أو إدارة المباراة ولكن بسبب تقنية الفار، لدينا هدف واضح هذا الموسم وهو الفوز ببطولة دوري الأبطال من أجل جماهير نادي الزمالك“.

وعن التجديد لفرجاني ساسي لاعب الفريق، قال: ”فرجانى يعد أحد أهم اللاعبين داخل الفريق ما يجعلنا متمسكين باستمراه ولا توجد أي أزمة في هذا الشأن، وكل ما يثار حول وجود أزمة في ملف التجديد لساسي ما هو إلا محاولات من البعض لإثارة أزمة داخل الفريق ولكن سيتم الوصول لاتفاق مع اللاعب والتجديد له“.

وأضاف أحمد مرتضى: ”فيما يخص إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي فإن جميع الاحتمالات واردة، هو بلا شك لاعب جيد ويمثل إضافة لأي فريق وسبق أن حصلنا على توقيع عبدالله السعيد فما المشكلة في التعاقد مع رمضان صبحي؟“.

وأكمل: ”على جميع الأندية والجماهير أن تتقبل انتقال أي لاعب من ناد إلى آخر، فلم يعد الآن ما يسمى بابن النادي، نحن الآن في زمن الاحتراف“.

وتطرق احمد مرتضى للحكم الصادر لنادي الزمالك ضد محمود كهربا لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي حيث قال: ”على كهربا دفع الغرامة المقررة عليه بسبب واقعة هروبه عن النادي وفسخ عقده من طرف واحد وعلى اللاعب أن يتقدم بالاعتذار لما بدر منه والامتثال للعقوبة الموقعة ضده“.

وأعرب عضو مجلس إدارة الزمالك عن تمنياته بشفاء مؤمن زكريا لاعب الأهلي، حيث قال: ”نتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا ونبحث سبل تكريم اللاعب من خلال إقامة حفل لتكريم لمؤمن زكريا كدعم معنوي للاعب“.

في سياق متصل، بدأ مسؤولو نادي بيراميدز التحرك بقوة للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك، بعد انتهاء عقده مع الأبيض، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل عرض بيراميدز المغري لضم فرجاني ساسي، مشيرًا إلى أن مسؤولين من النادي عقدوا جلسة مع وكيل اللاعب، لإقناعه بألا يجدد الأخير للزمالك، على أن ينضم بنهاية الموسم المقبل لصفوف بيراميدز.

وقال ياسين: ”الزمالك يحاول تخفيض الراتب السنوي في العقد الجديد مع ساسي، حيث يريد اللاعب الحصول على 2 مليون و250 ألف يورو“.

وأضاف: ”وعلى الجانب الآخر، قدم بيراميدز عرضًا لساسي، بأن يحصل على الراتب الذي يريده من الزمالك، والمذكور سلفًا، ولم يحدد اللاعب موقفه النهائي حتى الآن“.

من جانب آخر، كشف عمر ربيع ياسين عن تلقي النادي الأهلي ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين بضم سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي هذا الصيف، لتعويض رحيل رمضان صبحي.

وأكد الإعلامي المصري أن رحيمي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وقرر الأهلي متابعة اللاعب عن قرب في مواجهتي الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل التفاوض معه رسميًا.

يذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق عدم التعاقد مع رمضان صبحي وإيقاف المفاوضات مع فريقه الإنجليزي هدرسفيلد لضمه نهائيًا بعد انتهاء إعارته، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانضمام لبيراميدز