حقيقة انضمام رمضان صبحي لنادي الزمالك

كشف الإعلامي المصري، هاني حتحوت، حقيقة الأنباء التي تم تداولها بقوة عن انضمام رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان رحيله رسميا عن الأهلي المصري وقرب انتقاله إلى بيراميدز.

وقال حتحوت، عبر حسابه على تويتر: ”أنباء انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك غير صحيحة“.

أنباء انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك غير صحيحة. — هاني حَتْحُوت (@HHathout) August 23, 2020

وساهم في تداول الشائعة التصريحات التلفزيونية التي أطلقها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اللاعب، قائلا: ”الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، في حرب 73 لم يتوقع أحد أنه سيحارب، لا تنظر للمظاهر دائما، هل الخطاب الذي أرسلناه للنادي الإنجليزي كان هدفه أننا نريد ضمه فعلًا أم لا؟“.

وأضاف: ”لا تدخل في نية رئيس النادي الزمالك، لقد فعلنا مناورة مثلما فعل السادات“.

وتابع: ”هل كان هناك أحد يعلم أن هناك عرضا أرسلناه للنادي الإنجليزي زيادة عن الأهلي بمليون جنيه إسترليني“.

وأردف: ”هدفي رحيل اللاعب المتميز رمضان صبحي مثلما رحل عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور، وما حدث كأن عمارة سقطت وفيها 8 أساسات“.

واختتم: ”لقد كنت مسالما كعادتي حتى بدأ الأهلي واختطف اللاعب محمود عبدالمنعم (كهربا)“.

وكان النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

ويمتد عقد رمضان صبحي لمدة موسم جديد مع هيدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني.

وبدأ هيدرسفيلد معسكر الإعداد الخاص به، السبت الماضي، ولم يتوجه رمضان صبحي إلى إنجلترا من أجل الانخراط مع باقي الزملاء بانتظار حسم انتقاله إلى فريقه المستقبلي مع اهتمام بيراميدز بخدمات اللاعب.