أمير مرتضى منصور: وليد سليمان تعمد ضرب محمد عبدالشافي

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، اتهاما لوليد سليمان، لاعب الأهلي، بتعمده إصابة محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأبيض، خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على الغريم التقليدي النادي الأهلي، في مباراة القمة 120، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اللقاء أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الـ21 من عمر الدوري المصري.

وقال أمير عقب المباراة، في تصريحات إذاعية: ”أوجه رسالة للمشككين الزمالك حقق الفوز وأوتوبيس الزمالك وصل بالفعل، وهذا درس لمن يقلل من المنافسين“.

وأضاف: ”وليد سليمان تعمد ضرب محمد عبدالشافي، هذه الإصابة ليست قضاء وقدر، وإصابة عبد الشافي بكسر في الترقوة، وهذا سبب عدم ذهاب الزمالك للقاء الأهلي السابق“.

وتابع: ”لا بد أن يتحرك اتحاد الكرة، ليست أول مرة تحدث، هذا ليس طبيعيا أن يتسبب لاعب واحد في (تبطيل) 5 لاعبين للكرة“.

وأردف: ”بعد إصابة عبدالشافي لعبنا بـ10 لاعبين فقط وهذا نتاج عن اللعب العنيف، وهل رأيتم ما يحدث عندما يحضر أوتوبيس الزمالك“.

وأوضح: ”عندما طالبنا بإلغاء بطولة الدوري كانت للمصلحة العامة فقط، ولكننا لا نخاف أو نخشى أي فريق، وأقول ذلك ونحن فائزون ولكن التزمنا بقرار الدولة، ونحن فريق واحدة ولا نستمع لأحد“.

من جانبه، كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن تعرض عبد الشافي لكسر في عظمة الترقوة.

وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك: ”عبد الشافي لديه كسر في عظمة الترقوة، سيحتاج إلى تثبيت جراحي، ومدة الغياب ستتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع“.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة وبفارق 14 نقطة عن الأهلي، الذي لم يكن قد خسر أي مباراة قبل مباراة القمة يوم السبت. ويأتي بيراميدز ثالثا وله 39 نقطة.