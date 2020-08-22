مباراة الزمالك ضد الأهلي.. الأبيض يحتوي غضب لاعبيه ويؤجل القرارت الانضباطية لما بعد المباراة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة اتخذ عدة قرارات من أجل فرض الانضباط، بينها توقيع غرامة مالية كبيرة على حازم إمام الظهير الأيمن، على خلفية المشادة التي حدثت مع فرجاني ساسي في التدريبات.

وأضاف المصدر لشبكة ”إرم نيوز“، أن أمير مرتضى لن يعلن عن القرارات إلا عقب مباراة القمة المصرية، من أجل عدم إحداث بلبلة داخل الفريق، ولن يكون قرار غرامة حازم إمام هو الوحيد الذي سيتم إعلام اللاعبين به بل سيتم مضاعفة لائحة العقوبات على أي لاعب يخرج عن النص.

وشدد على أن أمير مرتضى كان صاحب اقتراح صرف مستحقات اللاعبين قبل مباراة القمة حيث تقاضى البعض نصف مستحقاتهم المالية فيما حصل البعض الآخر على 35% على أن يتم صرف باقي المستحقات لجميع اللاعبين قبل موقعة الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت تلك الخطوة بعدما أعرب أكثر من لاعب عن غضبهم بسبب تأخر المستحقات المالية حيث كان هناك وعد بصرف المستحقات بنهاية شهر يوليو الماضي وهو ما لم يحدث وتسبب في غضب اللاعبين، قبل أن تقرر الإدارة احتواء الأزمة مبكرًا بصرف مستحقات اللاعبين قبل مباراة القمة.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم السبت، نظيره النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة والتي يسعى خلالها الأبيض لتحقيق فوز معنوي يكون بمثابة دفعة للفريق في مشواره ببطولتي الدوري المصري ودوري الأبطال.