الزمالك يعلن مخاطبة هدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. ويحسم موقف فرجاني ساسي (فيديو)

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه خاطب رسميا نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي، لاعب الأهلي، إلى صفوف القلعة البيضاء.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”حتى الآن لم نحسم انضمام رمضان صبحي للزمالك من عدمه رغم كونه لاعبا مهما بالنسبة لنا، وحزين لما يتعرض له من جمهور النادي الأهلي، بعدما تحول خلال يومين فقط إلى لاعب صغير، وأنه فشل في تجربته الاحترافية لمجرد أنه بحث عن تأمين مستقبله“.

وأضاف: ”الزمالك لم يفاوض رمضان شخصيا حتى الآن، على الرغم من تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي، والتي أعلن فيها إرسال عرض رسمي إلى إدارة نادي هدرسفيلد من أجل التعاقد معه، إذ إن تصريحات رئيس النادي كانت لأسباب تخصنا نحن“.

وتابع: ”رمضان لاعب مهم جدا بالنسبة لأي فريق وأتمنى إتمام التعاقد معه، وما يمكن قوله إن رمضان ليس بعيدا ولكن أيضا ليس قريبا من نادي الزمالك، وإن مفاوضات الزمالك مع هدرسفيلد من المفترض ألا تغصب النادي الأهلي لأنه ليس طرفا الآن، إذ إن اللاعب لم يعد ملكا للقلعة الحمراء، ونحن نملك المال الذي يمكننا من خلاله إتمام الصفقة أو أي صفقة أخرى، وهو ما حدث بالفعل فقد تعاقدنا في السابق مع عبد الله السعيد وهو لاعب بالنادي الأهلي بفضل وجود القوة الشرائية التي مكنتنا من ذلك“.

وعن تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما وحازم إمام، قال أمير مرتضى: ”الوقت غير مناسب الآن من أجل الحديث عن التجديد لأي لاعب إذ إن تركيز الجميع منصب على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف نعلن كل شيء في الوقت المناسب“.

محمود كهربا

وعن العقوبات الموقعة على محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب النادي الأهلي، أشار: ”اختصمنا الأهلي في القضية لأنه المحرض الرئيس على هروب اللاعب من ناديه وهو من استفاد بعد ذلك،، أما نادي أفيس البرتغالي فاكتفى بدور الكوبري لتسهيل مهمة انتقال اللاعب للنادي الأهلي، ولذلك فإن جميع الأطراف تمت معاقبتها بداية من غرامة اللاعب ماليا وإيقافه 6 أشهر في حال عدم السداد، وكذلك نادي أفيس الذي بات مطالبا بتحمل نصف قيمة الغرامة“.

وواصل: ”في حال ما إذا تقدم كهربا باستئناف على العقوبة الموقعة سوف يتم إيقاف العقوبة لحين الفضل فيها من قبل المحكمة الرياضية الدولية، وفي تلك الحالة فمن حقنا أن نعرض طلباتنا مرة أخرى“.

مرتصى منصور

من جانبه، كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، موقفه من إمكانية رحيل فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول، إلى بيراميدز، في صفقة تبادلية.

وترددت أنباء عن إجراء صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، تتيح للأخير ضم فرجاني ساسي، مقابل بيع نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري إلى القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”لو قام مسؤولو بيراميدز بعرض جميع لاعبي فريقهم عليّ، مقابل ساسي، سأقول لهم (كلوا فشار)، هذه أخبار كذب في كذب“.

وأضاف: ”فرجاني ساسي من أبرز لاعبي الزمالك، ومن القوام الأساس، وهو مهذب ومحترم ومحترف، ومخلص للفريق، ولا يمكن أن استبدله“.

وعن إجراء صفقات جديدة للزمالك، قال مرتضى: ”نحتاج للتدعيم في 3 مراكز، تعاقدنا مع لاعبين في اثنين منها (آري بابل لاعب أول أغسطس الأنغولي وحمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي التونسي)، ويتبقى لاعب واحد أو اثنين، جلسنا معهما ووقعا على العقود، وتتبقى موافقة النادي“.

وتطرق مرتضى للحديث عن مستقبل رمضان صبحي، صانع ألعاب النادي الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، والذي أعلن المارد الأحمر عن رحيله ورغبته في اللعب لبيراميدز، قائلا: ”رمضان صبحي سينضم لناد إماراتي أو سعودي، وأنا كنادي الزمالك من حقي تقديم عرض لهدرسيفلد الإنجليزي للتعاقد معه“.

ومن جانب آخر، أشاد رئيس الزمالك بتألق ثنائي الناشئين، حسام أشرف وأسامة فيصل، مع الفريق الأول، ومساهتهما في تحقيق فوز قاتل أمام مصر المقاصة، في الدوري الممتاز، أمس السبت، بهدف نظيف.

وأوضح منصور: ”الزمالك يحصد ثمار مجهود كبير يبذله المسؤولون عن قطاع الناشئين لرصد المواهب المميزة وتصعيدها للفريق الأول“.

واستطرد: ”أهم شيء في مباراة المقاصة هي الروح والأداء بحماس حتى الدقائق الأخيرة، وسعيد بتقنية الفار التي لا تظلم أحدًا“.

وأكمل: ”رأينا أمس أداء الناشئين، يلعبون بحماس وقوة ولديهم دافع لإثبات أنفسهم، وهذا الأمر سيساهم في جعل اللاعبين الكبار يخرجون أقصى ما لديهم خوفًا على مقاعدهم في التشكيل الأساسي“.

وتابع: ”الناشئون الذين شاركوا في مباراة المقاصة، هم الذين كانوا سيلعبون مباراة الأهلي التي لم نخوضها بسبب تأخر الحافلة عن الوصول إلى الملعب“.

وعن تراجع مستوى مهاجم الزمالك، مصطفى محمد، وإهداره العديد من الفرص السهلة في المباريات الماضية، قال: ”هو يبذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق، وإذا كان موفقًا وسجل هدفًا واحدًا سيعود كما كان“.

واختتم: ”مصطفى محمد هو الوحيد الذي أتى له عرض من أوروبا، لاعب موهوب، وإذا كنت مكانه، سأبقى في الزمالك“.