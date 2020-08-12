إثر اتهامه بنشر "كورونا" بين اللاعبين.. حارس مرمى المصري البورسعيدي يعلن اعتزاله (فيديو)

أعلن أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري البورسعيدي، اتخاذه قرارا باعتزال كرة القدم بعد الاتهامات التي وجهت له بتسببه بنشر فيرس كورونا بين زملائه، بسبب حضوره عزاء والدته.

وأصيب 21 حالة بفريق المصري بفيروس كورونا وترتب على ذلك تأجيل مواجهة الفريق مع نادي مصر في الدوري المصري.

وقال مسعود في تصريحات تلفزيونية: ”بعدما توفت والدتي اتهمني البعض بأنني تسببت في انتقال فيروس كورونا لباقي اللاعبين وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، أعاني من حالة نفسية سيئة جعلتني أقرر اعتزال كرة القدم، وأكن كامل الاحترام للنادي المصري ومجلس الإدارة والجماهير“.

وأضاف: ”جميع اللاعبين أجروا مسحة وكنت من ضمن الذين جاءت نتائجهم إيجابية ثم أجريت مسحة أخرى بمفردي وجاءت سلبية“.

وتابع: ”لا أعلم من سبب تلك الشائعة وأنني سببا في ذلك، لم أركز في تلك التصريحات كنت مشغولا بوفاة والدي“.

وأردف: ”لم تحدث أزمة بيني وبين أي شخص في النادي واعتدت على تلك الشائعات لكن الأمور عادية، أنا حاليا في القاهرة وسأسافر إلى بورسعيد أحضر المسحة الطبية الأربعاء“.