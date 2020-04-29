اتحاد الكرة المصري يتحرك لاستئناف النشاط... ومرتضى منصور: هناك اتجاه لإلغاء الموسم بكافة مسابقاته (فيديو)

أرسل اتحاد الكرة المصري سيناريوهات استئناف بطولة الدوري الممتاز، لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.

وقال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية: "أعددنا ملفا كاملا بشأن عودة الدوري المصري تم إرساله إلى وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي فإن قرار عودة الدوري المصري من عدمه بات في يد الدولة".

وأعلن نائب رئيس اللجنة الخماسية عن سيناريو استئاف المسابقة، حيث قال إن السيناريو ينص على عودة الفرق إلى التدريبات بداية من شهر يونيو المقبل أو منتصف الشهر على أقصى تقدير قبل استئناف الدوري منتصف شهر يوليو، على أن تنتهي المسابقة خلال شهرين، هذا بخلاف وجود سيناريوهات أخرى جاهزة من أجل عودة النشاط الرياضي بمصر مرة أخرى.

واختتم علي حديثه بأن هناك اشتراطات صحية من أجل عودة المسابقة من جديد وتنص على عدد معين للأجهزة الفنية والحضور إلى الملاعب التي سوف تستضيف المباريات.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تعكف الآن على دراسة ملف عودة النشاط الرياضي، مضيفا: "تواصلت مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، بشأن وضع سيناريو لاستكمال المسابقة وكيفية استئناف النشاط الرياضي وموعد نهايته، ومن المنتظر أن يتم منح شهر للأندية المصرية من أجل بداية فترة إعداد بدني وفني".

وأردف صبحي: "وزارة الشباب والرياضة تتابع باهتمام ما سوف تفعله باقي الدول بشأن ملف عودة النشاط لكن لا توجد دولة حتى الآن أعلنت بشكل رسمي استئناف النشاط الرياضي، فهم يصدرون بيانات واقتراحات فقط".

وتابع: "ليس لدي أي معلومات مؤكدة عن خطاب كاف الذي أرسله للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث لم يعلمنا اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر، ولكن من المؤكد أننا سوف نجتمع مع اللجنة الخماسية لدراسة الخطاب ومدى تأثيره على الكرة المصرية".

وعن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، قال صبحي: "انتخابات اتحاد الكرة المقبلة سوف تكون لمدة عام واحد، على أن تجرى انتخابات جديدة في العام المقبل، وتحديدا في يوليو 2021 عقب الدورة الأولمبية، وهذا ما ينص عليه قانون الرياضة المصري، بإقامة انتخابات كافة الاتحادات بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم كل أربع سنوات أو مع انتهاء الدورة الأولمبية أيهما أقرب".

ومن جانب آخر، أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على رغبته في استكمال بطولة الدوري المصري.

وقال منصور عبر تصريحات تلفزيونية: "تواصلت مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل استئناف مسابقة الدوري المصري، إلا أن اتجاه الوزير هو إلغاء الموسم بكافة مسابقاته بسبب جائحة فيرس كورونا".

وأردف منصور: "كنا نرغب في استكمال مسابقة الدوري حيث كان الفريق في أفضل فتراته الفنية والبدنية قبل توقف النشاط الرياضي ونجحنا في الحصول على بطولتي السوبر الأفريقي والمصري".

وهاجم رئيس نادي الزمالك اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال: "اللجنة الخماسية غير شرعية، حيث إن لائحة الاتحاد المصري تنص على أنه حال استقالة المجلس المنتخب يدير المدير التنفيذي الاتحاد لمدة 45 يوما ثم الدعوة للانتخابات".

وتساءل منصور لماذا لا يريد رئيس اتحاد الكرة المصري إصدار قرار بإلغاء الدوري على غرار ما تم في فرنسا وهولندا وبلجيكا في ظل تفشي فيروس كورونا.

واتهم مرتضى، حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، بتزوير عقده مع النادي، حيث قال: "اللاعب ومحاميه قاما بتزوير عقده مع القلعة البيضاء قبل تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكد منصور: "النقاز حصل على كل مستحقاته كاملة حتى شهر نيسان أبريل من العام الجاري بخلاف حصوله على مستحقاته كاملة في الموسم الماضي وبالتالي فإن شكواه ضد الزمالك باطلة وهو ما سوف نعلنه للرأي العام خاصة أن النقاز وقع على إيصال استلامه لمستحقاته".