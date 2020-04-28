موجز أخبار الأهلي والزمالك: الخطيب يرفض إقالة مدير الكرة بسبب رامز جلال.. والأبيض يضع اللمسات الأخيرة لضم محمود وادي

تشهد الأندية المصرية، بعض الأحداث المهمة، خاصة الأهلي والزمالك، في ظل بعض التوابع الخاصة ببرنامج المقالب الشهير، للممثل رامز جلال، بجانب بعض الترتيبات لضم صفقات جديدة.

وتستعرض "إرم نيوز" في هذا التقرير، أهم وآخر أخبار الكرة المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، اليوم الثلاثاء.

الخطيب يرفض إقالة مدير الكرة بسبب رامز جلال

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إصدار قرار بإقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من منصبه، بداعي ظهوره في برنامج المقالب، الذي يقدمه رامز جلال.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، إن الخطيب رفض فكرة إقالة عبد الحفيظ، ولكنه رفض إذاعة الحلقة، وطلب من مدير الكرة، رد المبلغ المالي الذي حصل عليه، ومطالبة القناة بعدم إذاعة الحلقة.

ويترقب مسؤولو الأهلي حسم الموقف النهائي لهذه الحلقة، التي تم تصويرها منذ شهور، من جانب مدير الكرة.

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على صفقة وادي

كثّف مسؤولو نادي الزمالك مفاوضاتهم، لضم اللاعب الفلسطيني، محمود وادي، نجم فريق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل.

ويأمل مسؤولو الزمالك، حسم المفاوضات مع إدارة المصري البورسعيدي، والحصول على توقيع اللاعب وإتمام الصفقة بشكل رسمي، خوفًا من تلقي اللاعب أي عروض مميزة خارج مصر.

ويرغب الزمالك في ضم وادي، للاستفادة من قيده كلاعب مصري، خاصة أنه لن يؤثر على عدد اللاعبين الأجانب، بعد حصوله على الجنسية المصرية.

فايلر يتحدى الانتقادات ويتمسك ببقاء مروان محسن

تحدى السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، الانتقادات وتمسّك ببقاء مروان محسن، مهاجم الفريق في الموسم الجديد، بل وطالب بتجديد عقده.

ودارت مناقشات داخل النادي الأهلي، حول ملف تجديد عقد مروان محسن، وإمكانية بيعه هذا الموسم للاستفادة ماليًا من ذلك، خاصة أنّ عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكنّ فايلر طلب بقاء اللاعب وتجديد عقده لموسمين مقبلين.

وأكد فايلر لمسؤولي الأهلي، أن خبرات مروان وقدراته التكتيكية والتزامه بالتعليمات، أعلى من الثنائي المعار، صلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، بخلاف أنه لا يريد عودة المغربي، وليد أزارو، المهاجم المعار للاتفاق السعودي، وأكد أنّ طريقة لعبه لا تناسب الأهلي.

بيراميدز يراقب رمضان صبحي

بدأ مسؤولو نادي بيراميدز، متابعة موقف اللاعب، رمضان صبحي، نجم الأهلي المعار من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، أملًا في ضمه خلال الموسم المقبل.

ويحاول مسؤولو بيراميدز، جس نبض رمضان للفوز بخدماته في الموسم الجديد، حال موافقة اللاعب واستطلاع الموقف بخصوص العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وإمكانية رحيله عن الأهلي، مع نهاية إعارته بانتهاء الموسم الحالي.

وأبدى رمضان، رغبته في العودة مجددًا لأوروبا، بعد تجربته مع الملاعب الإنجليزية من خلال ناديي ستوك سيتي، وهيديرسفيلد تاون، ولكنّ اللاعب مازال يترقّب العرض المناسب للرحيل إلى أوروبا.

الاتحاد يستقر على أسماء الراحلين

استقرّ نادي الاتحاد السكندري، على أسماء بعض الراحلين في الموسم الجديد، لعدم الحاجة إلى خدماتهم، بناء على تقرير كتبه طلعت يوسف، المدير الفني للفريق.

وطلب طلعت يوسف، رحيل التوغولي، ويلسون أكاكبو، مدافع الفريق بجانب الظهير الأيسر، صبري رحيل، بخلاف محمد ناجي جدو الصغير، المعار إلى طنطا، وأيمن غباشي، وأحمد حجي، حال تلقيه العرض المناسب.

أبوريدة يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، ترشحه لخوض انتخابات الجبلاية القادمة على مقعد الرئاسة بشكل رسمي.

وقال أبوريدة، في تصريحات إذاعية، إنه لم يحدد بعد القائمة التي ستخوض معه الانتخابات، موضحًا أنه يرحب بتطبيق بند الـ 8 سنوات، وتضارب المصالح، لاختيار الأفضل للكرة المصرية.

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الأفريقي "كاف" يطلب خلاله حسم مصير الدوري المصري، يوم 5 مايو المقبل بحد أقصى.