"كاف" يطالب اتحاد الكرة المصري بحسم موقف المسابقات المحلية قبل هذا الموعد

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابًا إلى كل الاتحادات المحلية ومن ضمنها الاتحاد المصري لكرة القدم، لحسم موقفها من استكمال المسابقات المحلية لموسم 2020/2019، بعد تعليق النشاط الرياضي حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وطلب "كاف" خلال خطابه للاتحاد المصري لكرة القدم، بتحديد موقف استكمال مسابقتي الدوري والكأس لهذا الموسم، قبل يوم 5 مايو المقبل.

وأضاف الكاف في خطابه ضرورة وضع خطة لعرضها على مسؤولي الاتحاد الأفريقي، حال الموافقة على استكمال النشاط أو إلغائه.

وأشار كاف إلى أنه ينتظر ردا سريعا وحاسما من جميع الاتحادات بشأن رؤيتها في استكمال الأنشطة المحلية، وذلك يوم 5 من شهر مايو المقبل، من أجل تحديد مصير المسابقات الأفريقية لوضع خطة الموسم الجديد.

كما طالب "كاف" في خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وموعد القيد الأفريقي في الموسم الجديد.