خطة عودة مباريات الدوري المصري

قدمت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر، تصورًا رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة، تعرض فيه خطوات عودة مباريات الدوري الممتاز، والذي توقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر من داخل اللجنة في تصريحات خاصة لإرم نيوز إن دور اللجنة هو إرسال التصور إلى وزارة الرياضة، والتي ستقوم بدورها بمخاطبة الأمن والقيادة السياسية للحصول على الموافقات اللازمة.

وأضاف: "تم تحديد شهر يوليو المقبل لعودة منافسات كرة القدم، ولكن قبل ذلك ستعود الأندية للتدريبات الجماعية في منتصف مايو على أقصى تقدير، لتكون هناك فترة إعداد جديدة، بعد الراحة السلبية الطويلة للاعبين.

التدريب على دفعات

سيتم تقسيم تدريبات الفريق الواحد على 4 دفعات، منعا للتجمعات ولتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وسيبدأ الفريق في التدرب دفعة واحدة مع نهاية شهر مايو، بعد التأكد من إجراءات السلامة والوقاية.

ضغط مباريات الدوري

من ضمن المقترحات هو ضغط مباريات الدوري في الفترة المقبلة، لتقام خلال 60 يومًا فقط، على 4 ملاعب.

وستكون الملاعب موزعة بين القاهرة والإسكندرية، ويتم تعقيمها جيدًا، بواسطة لجنة طبية مختصة.

وعقب انتهاء منافسات الدوري ستبدأ مباريات كأس مصر، والتي ستنتهي مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.

المقترح أيضًا تضمن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز في الكونفدرالية، ومراعاة سفر الفرق، وجدولة مبارياتهم على هذا الأساس.

الدوري الجديد في أكتوبر

تم وضع تصور مبدئي لبدء منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري في أكتوبر المقبل ووضع جدول مؤقت، سيتم تغييره حال وجود تجمع لمنتخب مصر الأول أو الأوليمبي، أو استمرار منافسات بطولات أفريقيا للأندية.

فنادق معقمة تحت الحراسة

وتضمن المقترح أيضًا نزول لاعبي الدوري في عدد معين من الفنادق القريبة من الاستادات، بحيث يتم تعقيم تلك الفنادق جيدًا، وستتم حراستها لضمن عدم دخول غرباء، فلا عن تواجد لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة المصرية لعمل التحاليل بصفة دورية للاعبين.

الملاعب الأقرب لاستضاف مباريات الدوري وفقًا للمقترح، هي استادي القاهرة والدفاع الجوي في محافظة القاهرة، وبرج العرب والمكس في الإسكندرية.