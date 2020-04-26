حقيقة العروض السعودية لضم كهربا مهاجم النادي الأهلي المصري

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي المصري، حقيقة ما تردد عن العروض السعودية التي وصلت إلى الإدارة للحصول على خدمات محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأول.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" ما تردد عن وصول عروض سعودية إلى اللاعب خلال الفترة الماضية، سواء شفهية أو رسمية.

وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت خلال اليومين الماضيين إلى وصول عروض من أندية سعودية إلى كهربا، للرحيل خلال الصيف المقبل.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن كهربا هو من قام بتسريب هذه المعلومة إلى بعض الإعلاميين المقربين منه، بالإضافة إلى تسريب الخبر لمجلس الإدارة في محاولة للضغط عليهم بعد علمه بوجود نية لتجميده حال استئناف المباريات.

وأوضح: "كهربا علم بالجلسة التي عقدت بين الخطيب وفايلر، حيث قام الأخير بالشكوى من تصرفات اللاعب وأكد أنه لن يكون له دور في الفترة القادمة، رغم تخفيف عقوبة الإيقاف حتى نهاية الموسم".

ويرى كهربا أن فايلر لا يعتبره وحده القوام الأساسي، وأن هناك عددا من اللاعبين لهم أولوية عنه، ما جعله يضغط على الإدارة بورقة الرحيل.

وقام كهربا باللعب بورقة "العروض السعودية"، للضغط على الإدارة للتمسك به وعدم رحليه، وفقا لكلام المصدر، خاصة بعد علمه بنية الإدارة في شراء عقد رمضان صبحي ومن هيرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي، ما يجعله أسيرا لدكة البدلاء.

يذكر أن كهربا لعب لمدة موسمين في نادي الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الزمالك مرة أخرى.