موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يرفض رحيل بن شرقي.. وكهربا يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

بات الحديث داخل نادي الزمالك حول مسألة رحيل اللاعب المغربي المتألق أشرف بن شرقي نجم الفريق بعد أنباء تؤكد تلقيه عروضًا أوروبية وتصريحات متداولة للنجم المغربي مصطفى حجي ينصح خلالها بن شرقي بالرحيل في الموسم المقبل عن القلعة البيضاء.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الأحد 26 أبريل 2020:

الزمالك يرفض رحيل بن شرقي

رفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة رحيل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق ردًا على التقارير التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول تلقي بن شرقي عرضًا من الدوري الفرنسي للرحيل عن الزمالك.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لشبكة "إرم نيوز" إن بن شرقي لن يرحل عن الفريق، موضحًا أن الزمالك يبحث عن الحفاظ على قوامه الرئيس وعلى رأسه -بلا شك- بن شرقي الذي قدم مستويات طيبة هذا الموسم.

وأشار إلى أن بن شرقي لم يصله أي عرض رسمي وما يتردد عبر بعض وسائل الإعلام اجتهادات غير صحيحة.

على صعيد متصل، أجرى محمد عزيز مدير أعمال اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق اتصالات ودية مع إدارة القلعة البيضاء من أجل تسوية أزمة اللاعب، وفسخ عقده بالتراضي، وسحب الشكاوى التي تم تقديمها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتلقى بوطيب عرضًا من أحد الأندية الكويتية إلى جانب عرض قطري للرحيل عن الزمالك، ولكن اللاعب يترقب إنهاء ارتباطه تمامًا بالقلعة البيضاء والحصول على مستحقاته المتأخرة.

كهربا يطلب حسم مصيره مع الأهلي

طلب اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي حسم مصيره مع القلعة الحمراء بعد الأنباء التي ترددت عن رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في التعاقد مع جناح هجومي جديد.

وطلب كهربا من أحد مسؤولي الأهلي تحديد مصيره، خاصة أنه يملك عروضًا شفوية للرحيل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ولكنه تمسك بالبقاء مع الفريق ومسألة مشاركته مع الأهلي مهمة للغاية في تحديد قراره.

أزمة جديدة في المصري البورسعيدي

نشبت أزمة جديدة في النادي المصري البورسعيدي بعدما رفض اللاعبون الأجانب فكرة تخفيض عقودهم بسبب فترة توقف النشاط الكروي في مصر نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ورفض البوركيني سعيدو سمبوريه، والثنائي النيجيري أوستين أوموتو، وإيزي إيميكا، والإيفواري شيخ موكورو، والليبي مفتاح طقطق، فكرة تخفيض الرواتب إلى 50% فقط، وأبلغوا عبد الظاهر السقا المدير الرياضي أنهم لن ينفذوا هذا القرار.

جونيس مرشح لقيادة الإسماعيلي

بات اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة مرشحًا بقوة لقيادة فريق الإسماعيلي في الموسم المقبل.

ودخل جونيس دائرة اهتمامات إدارة الإسماعيلي في الموسم المقبل في ظل عدم ارتباطه بأي فريق بجانب إشادة عدة نجوم سابقين للدراويش بقدرات مدرب دجلة السابق وعلى رأسهم علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق والذي عمل مشرفًا على الكرة بوادي دجلة.

ويترقب مسؤولو الإسماعيلي حسم مصير الدوري لاتخاذ قرار نهائي بخصوص مستقبل المدرب الفرنسي ديديه غوميز المدير الفني للفريق.