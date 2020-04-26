اتحاد الكرة يوجه صدمة للنادي الأهلي بخصوص بطل الدوري المصري

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قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدمه، أنه في حال إلغاء الدوري المصري هذا الموسم فلن يكون هناك بطل للمسابقة. ويتصدر النادي الأهلي الدوري المصري بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي وباء كورونا. وأكد فضل في تصريحات تلفزيونية أن رأيه في حال إلغاء المسابقة هو عدم إعلان بطل. وأشار حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إلى أنه أيضا يفضل عدم إعلان بطل للمسابقة حال إلغائها، وهو ما يشير إلى أن وجهة النظر تلك تسود اتحاد الكرة المصري.وفضل كان لاعبا للنادي الأهلي. وأعلنت هولندا إلغاء الدوري دون