الرجاء المغربي يستأنف مفاوضاته مع الزمالك لضم حميد أحداد نهائيا.. وكشف الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري (فيديو)

أكد محمد عزيز، وكيل أعمال المغربي حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، المعار إلى صفوف الرجاء المغربي، أن الأخير يرغب في ضم اللاعب بصفة نهائية.

وقال عزيز عبر تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن إدارة الرجاء تحدثت معه قبل أزمة فيروس كورونا، التي تسببت في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم بشأن رغبة النادي المغربي في ضم اللاعب بصورة نهائية بناء على طلب مدربه جمال السلامي قبل أن تتجمد المفاوضات بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستكمل حديثه عن إمكانية مشاركة حميد أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "إدارتا الناديين لم تصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بشأن إمكانية مشاركة اللاعب، ولكننا ننتظر كلمة الزمالك التي لن تؤثر على العلاقة القوية التي تربط بين نادي الرجاء المغربي وشقيقه المصري".

وعن مطالب نادي الدفاع الحسني الجديدي بالحصول على نسبة 20% نظير إعارة أحداد إلى صفوف الرجاء، أكد عزيز أن نسبة قيمة الإعارة لن تسبب أزمة، ولكن تلك النسبة حال البيع سوف يكون لها حديث آخر.

وكان أحداد قدم أداء مميزا مع نادي الدفاع الحسني الجديدي قبل الانتقال إلى صفوف الزمالك الموسم الماضي، وهي التجربة التي لم يقدم خلالها اللاعب المردود المنتظر، لتقرر إدارة القلعة البيضاء الموافقة على رحيل اللاعب إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي بعد نهاية الموسم، ونجح أحداد في أن يقدم أوراق اعتماده ويصبح الورقة الرابحة في صفوف الرجاء هذا الموسم.

مصير الدوري المصري

من جانب آخر، كشف مسؤولو اتحاد الكرة، موقف بطولة الدوري العام، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وتجميد النشاط الرياضي، وعدم وضوح الرؤية بشأن موعد العودة للحياة الطبيعية في البلاد.

وتوقفت بطولة الدوري المصري منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ويمتد قرار التوقف حتى منتصف مايو/ أيار المقبل، مع توقعات باستمرار فترة التعليق.

وقال محمد فضل، عضو مجلس اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد أي نية لدى اتحاد الكرة لإلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم، هناك حرص كبير على استئنافها، وقام حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، بإعداد ملف عن موعد استئنافها".

وأضاف فضل: "قرار عودة الدوري أو إلغاء البطولة هو سيادي في يد الدولة، اللجنة الخماسية سلمت مقترح استئناف البطولة لوزارة الشباب والرياضة وتنتظر الرد".

ومن جانبه، قال الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تلفزيونية: "نحتاج إلى شهر إعداد قبل استئناف بطولة الدوري ونحتاج لشهرين من أجل إنهائها بشكل رسمي على أن تقام المباريات في معسكر مغلق في ملاعب القاهرة، والموعد المقترح لعودة البطولة هو شهر يوليو. أعلم أنه من الصعب تنفيذ مقترح عودة البطولة، الأزمة ليست في الموسم الحالي ولكن في الموسم المقبل قد يبدأ في شهر نوفمبر وسيكون مضغوطًا بشكل كبير وأشفق على رئيس لجنة المسابقات الذي سيتولى المهمة بعدي".

وواصل: "إذا حدث ذلك السيناريو فسيعود الدوري في 27 يونيو المقبل، وهنا ستقام البطولة لمدة شهرين، ما يعني خوض الفرق مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا عائق كبير على الفرق وعلى اللاعبين الدوليين".

وأضاف: "أتحفظ على اعتبار الأهلي بطلا للدوري حال إلغاء البطولة، لأننا في منتصف الموسم ولم نلعب سوى مباريات الذهاب. العدل هو اعتبار الموسم الحالي كأن لم يكن".

وشدد على أن الدوري من الممكن أن يكتمل في 60 يوما لو أقيمت المباريات دون توقفات دولية أو ارتباطات للمنتخبات والأندية خارجيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون، أقرب ملاحقيه.