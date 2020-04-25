موجز أخبار الأهلي والزمالك: الخطيب يرسم خطة بقاء رمضان صبحي.. والأبيض يطارد نجم وادي دجلة

تصدر اسم اللاعب التونسي علي معلول، نجم فريق الأهلي، المشهد في الأوساط الكروية المصرية بعد ظهوره في برنامج المقالب الشهير مع الممثل رامز جلال، "رامز مجنون رسمي" عبر قناة "إم بي سي مصر".

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أهم وآخر أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية، يوم السبت.

ثعبان معلول يتصدر المشهد

تصدر التصريح الذي أدلى به علي معلول المشهد في الأوساط الكروية المصرية، بعدما رفض فكرة اللعب للزمالك المنافس التقليدي ورفض تهديدات رامز جلال بإحضار الثعبان له ليلدغه، قائلا: "احضر الثعبان أفضل".

وتفاعل الحساب الرسمي للنادي الأهلي مع تصريحات معلول، بعدما نشر صورة للاعب وكتب تعليقا: "احضروا له الثعبان"، ثم كتب "معلول في قلب أهلاوي".

الخطيب يرسم خطة بقاء رمضان صبحي

رسم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطة بقاء صانع ألعاب الفريق رمضان صبحي المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ووعد الخطيب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بالقتال من أجل الإبقاء على رمضان صبحي في الموسم المقبل سواء بشراء عقده نهائيا أو تجديد إعارته.

وطلب فايلر تدعيم الجهاز الطبي للفريق الأحمر بأخصائي تأهيل في المرحلة المقبلة، بعد أن أبدى تحفظه الشديد على مسألة طول فترات التأهيل في الفترة الأخيرة.

الزمالك يطارد نجم وادي دجلة

يطارد نادي الزمالك اللاعب محمد عبد العاطي، نجم وسط فريق وادي دجلة، من أجل تدعيم الصفوف في الموسم الجديد.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، سرعة التعاقد مع عبد العاطي في الموسم المقبل، كما أن كارتيرون وافق على فكرة رحيل عمر السعيد، مهاجم الفريق الأبيض، لوادي دجلة لتسهيل مهمة الزمالك للفوز بخدمات عبد العاطي.

واستقر الزمالك على إقحام لاعب آخر ضمن المفاوضات لضم عبد العاطي، الذي وافق على الرحيل للفريق الأبيض وطلب من إدارة القلعة البيضاء سرعة حسم المفاوضات معه، خاصة أنه تلقى اتصالات من جانب بعض الوسطاء لينتقل للنادي الأهلي.

الاتحاد السكندري يفاوض كاسونغو

دخل الاتحاد السكندري في مفاوضات لعودة لاعبه الأسبق كابونغو كاسونغو، مهاجم فريق الزمالك، في الموسم الجديد.

ووافق طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، على عودة كاسونغو في الموسم المقبل لتدعيم هجوم زعيم الثغر، خاصة أن اللاعب الكونغولي يملك القدرات التهديفية والسرعات والقوة البدنية.

في الوقت الذي نفى عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، لـ"إرم نيوز"، ما تردد حول وجود صدام بين ناديه والمدير الفني حلمي طولان بشأن رفض الأخير تخفيض راتبه خلال المرحلة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا.

الإسماعيلي يوضح حقيقة مفاوضات غزال

أوضح صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، حقيقة ما تردد حول التفاوض مع نجم منتخب مصر وفريق لاريسا اليوناني علي غزال في الموسم الجديد.

وقال المنياوي لـ"إرم نيوز": لا صحة لحدوث مفاوضات رسمية أو شفوية للتعاقد مع غزال، موضحا أن الإسماعيلي لم يحدد بعد خططه للموسم الجديد واحتياجات التدعيم.

وأوضح أن مسألة رحيل باهر المحمدي قائد الفريق، ليست محسومة ليحدد الإسماعيلي اللاعب البديل له.