النادي الأهلي المصري يسعى لضم"زيزو" نجم الزمالك على غرار سيناريو محمود كهربا‎

يرغب النادي الأهلي المصري في خطف أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، للرد على محاولات مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض الذي يرغب في التعاقد مع صالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، الذي خرج من حسابات الإدارة الفنية للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، لكثرة المشاكل.

وكشف مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي المصري لـ"إرم نيوز"، أن محمود الخطيب رئيس النادي، استطلع رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي رحب بشدة في ضم لاعب وسط الزمالك.

ووفقا للمصدر، فإن فايلر أكد للخطيب أن زيزو هو الحلقة المفقودة في تشكيل الأهلي، وأنه يسعى للتعاقد مع لاعب تكتيكي مميز مثله، يستطيع اللعب في جميع مراكز الوسط والهجوم، بجانب قدرته الدفاعية الرائعة.

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وعلى الفور قرر الخطيب تكليف لجنة الكرة والتخطيط، بتقدم عرض للاعب، وبالفعل تم التواصل مع وكيل أعماله الذي طلب مهلة من النادي الأحمر لمعرفة شروط اللاعب، وهل سيوافق أم لا.

وعلمت "إرم نيوز" أن الأهلي تحرك في اتجاه آخر مع بعض الوكلاء، وتم جلب عرضين من أندية وسط الجدول في الدوري التركي، ليكون "محطة" قبل ارتداء القميص الأحمر.

وفي حالة رحيل اللاعب إلى تركيا الصيف المقبل، سيقوم الأهلي بإنهاء التعاقد مع زيزو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على غرار ما حدث مع محمود عبد المنعم "كهربا" الذي فسخ تعاقده مع الزمالك، وانتقل إلى نادي أفيس البرتغالي، ثم عاد للقلعة الحمراء في يناير الماضي.