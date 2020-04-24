موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة مفاوضات الأحمر مع نجم مازيمبي.. والأبيض يطلب ضم باهر المحمدي

لا تبدو الصورة واضحة في الكرة المصرية حول مصير بطولة الدوري المحلي بعد قرار مد حظر التجول الجزئي إلى نهاية شهر رمضان الكريم، وسط مطالب يقودها نادي الزمالك لإلغاء الدوري بينما تتمسك بعض الأندية باستكمال البطولة وعلى رأسها الأهلي.

وترصد إرم نيوز في هذا التقرير أهم وآخر أخبار الكرة المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك:

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مازيمبي

ترددت أنباء حول تفاوض النادي الأهلي للتعاقد مع جاكسون موليكا نجم فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في الموسم الجديد، خاصة مع صدور بيان رسمي من نادي مازيمبي ينفي خلاله إدلاء اللاعب بأي تصريحات حول رحيله للنادي الأهلي.

وقال موليكا عبر بيان رسمي إنه لم يتحدث على الإطلاق بخصوص مسألة رحيله للأهلي في الموسم الجديد، ومسألة رحيله خاصة بقرار إدارة مازيمبي.. ولكن السؤال الذي يشغل جماهير الأهلي هل هناك مفاوضات بالفعل مع موليكا أحد أبرز هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال؟

وقال توفيق خالد، مدير أعمال اللاعب في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية للتعاقد مع موليكا، موضحاً أن ما حدث كان عبارة عن اتصالات من بعض الوسطاء يؤكدون اهتمام الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي اهتم بضم موليكا منذ بداية الموسم الحالي ولكن لم تحدث مفاوضات رسمية، موضحاً أن اللاعب يترقب عروضاً أوروبية رسمية للسماح له بالرحيل عن مازيمبي.

وقال مصدر مسؤول داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز": إن الأهلي يتابع أداء موليكا في دوري الأبطال ولكن لا توجد مفاوضات رسمية أو شفوية، موضحاً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب بالفعل ضم لاعب جديد في الجانب الهجومي للأهلي على حساب الأنغولي جيرالدو دا كوستا.

تفاصيل عرض الزمالك لضم باهر المحمدي

بدأ مسؤولو نادي الزمالك مفاوضات سرية مع إدارة الإسماعيلي للفوز بخدمات باهر المحمدي قائد الفريق الأصفر ومدافع الدراويش في الموسم المقبل.

واستقر الزمالك على تقديم عرض رسمي للإسماعيلي للفوز بخدمات باهر ومزاحمة الأهلي على هذه الصفقة، خاصة أن باهر كان لاعباً في الزمالك لفترة قصيرة، بجانب أن الزمالك يحتاج للاعب يجيد في عدة مراكز مثل باهر.

ويدرس مسؤولو الزمالك تقديم عرض يشمل الاستغناء عن محمد عبد السلام مدافع المنتخب الأولمبي للإسماعيلي مقابل رحيل باهر للزمالك، مع دفع مبلغ مالي، وقد تشمل الصفقة إعارة كريم بامبو جناح أيسر الفريق الأبيض الذي لعب من قبل للإسماعيلي.

الإسماعيلي يفتح الباب أمام رحيل شيلونجو

فتح النادي الإسماعيلي الباب أمام رحيل لاعبه الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الفريق حال تلقيه عرضا مناسبا.

وقررت إدارة الإسماعيلي تسويق شيلونجو خاصة مع تذبذب مستواه في المرحلة الماضية قبل توقف الدوري، وحاجة الدراويش لمهاجم مميز بخلاف شيلونجو.

وقرر مسؤولو الإسماعيلي تخفيض رواتب الجهاز الفني بنسبة 30% إلى 40%، وهو ما نال موافقة المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق.

أزمة مانوتشو تنفجر في الاتحاد السكندري

انفجرت أزمة تغريم نادي الاتحاد السكندري مبلغ 300 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الإيفواري مانوتشو.

ويدرس مسؤولو الاتحاد السكندري الاستعانة بالمحامي نصر عزام في هذه القضية، خاصة أن الاتحاد أكد سداد المستحقات للاعب السابق للفريق.

المصري البورسعيدي يضع شرطاً لرحيل العراقي

وضع مسؤولو النادي المصري البورسعيدي شرطاً لرحيل لاعبه كريم العراقي ظهير أيمن الفريق.

واشترط طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي انتهاء أزمة قيد الصفقات الجديدة، والسماح بضم صفقات جديدة من أجل رحيل العراقي.